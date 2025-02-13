https://ria.ru/20250213/diplomatiya-1998999741.html
Союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина, пишут СМИ
Союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина, пишут СМИ
Американских союзников в Европе не предупредили о телефонном звонке президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, передает агентство... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:00:00+03:00
2025-02-13T06:00:00+03:00
2025-02-13T09:29:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американских союзников в Европе не предупредили о телефонном звонке президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников ЕС. "Европейские чиновники были ошеломлены разговора Трампа с Путиным — значительным дипломатическим шагом, о котором ключевых союзников не уведомили", — говорится в публикации. Другой собеседник агентства назвал действия Трампа предательством, выразив опасения по поводу того, что США якобы уступают основным требованиям России еще до начала переговоров.Накануне Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продолжались почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики и договорились о продолжении личных контактов, в том числе и личной встречи.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998986607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина, пишут СМИ
Bloomberg: союзников США в Европе не уведомили о разговоре Трампа и Путина