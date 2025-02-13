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Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 13.02.2025 (обновлено: 10:30 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/dialog-1998998534.html
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти восстановить диалог с Россией и выйти из состава ЕС. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:49:00+03:00
2025-02-13T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
дональд трамп
владимир путин
флориан филиппо
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти восстановить диалог с Россией и выйти из состава ЕС.Так он прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и украинский конфликт."Франция должна поддерживать мир и, очевидно, выйти из ЕС, который хочет платить за все! Нам нечем платить, хватит! Давайте возобновим диалог с Россией и всеми странами мира, хватит воинственной болтовни!" — написал политик.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html
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в мире, россия, франция, украина, дональд трамп, владимир путин, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Флориан Филиппо
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа

Политик Филиппо призвал французские власти восстановить диалог с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти восстановить диалог с Россией и выйти из состава ЕС.
Так он прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и украинский конфликт.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
01:22
"Франция должна поддерживать мир и, очевидно, выйти из ЕС, который хочет платить за все! Нам нечем платить, хватит! Давайте возобновим диалог с Россией и всеми странами мира, хватит воинственной болтовни!" — написал политик.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа
02:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинФлориан Филиппо
 
 
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