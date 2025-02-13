https://ria.ru/20250213/dialog-1998998534.html

Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа

Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти восстановить диалог с Россией и выйти из состава ЕС. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:49:00+03:00

2025-02-13T05:49:00+03:00

2025-02-13T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти восстановить диалог с Россией и выйти из состава ЕС.Так он прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и украинский конфликт."Франция должна поддерживать мир и, очевидно, выйти из ЕС, который хочет платить за все! Нам нечем платить, хватит! Давайте возобновим диалог с Россией и всеми странами мира, хватит воинственной болтовни!" — написал политик.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html

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в мире, россия, франция, украина, дональд трамп, владимир путин, флориан филиппо