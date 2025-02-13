https://ria.ru/20250213/dialog-1998998534.html
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти восстановить диалог с Россией и выйти из состава ЕС. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:49:00+03:00
2025-02-13T05:49:00+03:00
2025-02-13T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
дональд трамп
владимир путин
флориан филиппо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/06/1556000627_0:0:2721:1530_1920x0_80_0_0_f1070718511ca7027fdeaf55087719f6.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти восстановить диалог с Россией и выйти из состава ЕС.Так он прокомментировал состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и украинский конфликт."Франция должна поддерживать мир и, очевидно, выйти из ЕС, который хочет платить за все! Нам нечем платить, хватит! Давайте возобновим диалог с Россией и всеми странами мира, хватит воинственной болтовни!" — написал политик.Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшем телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент США, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998986607.html
россия
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/06/1556000627_0:93:2432:1917_1920x0_80_0_0_9d55fcc879f68aa3eff77cffc7ad33a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, украина, дональд трамп, владимир путин, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Флориан Филиппо
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа
Политик Филиппо призвал французские власти восстановить диалог с Россией