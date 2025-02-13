https://ria.ru/20250213/deti-1999082370.html

В Кировской области начали проверку после заболевания воспитанников детсада

В Кировской области начали проверку после заболевания воспитанников детсада - РИА Новости, 13.02.2025

В Кировской области начали проверку после заболевания воспитанников детсада

Прокуратура Кировской области инициировала проверку обстоятельств массового заболевания воспитанников детского сада в Белой Холунице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:57:00+03:00

2025-02-13T12:57:00+03:00

2025-02-13T12:57:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

кировская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура Кировской области инициировала проверку обстоятельств массового заболевания воспитанников детского сада в Белой Холунице, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее пресс-служба правительства региона сообщила о том, что 18 воспитанников детского сада города Белая Холуница из-за недомогания обратились за помощью к врачу, детсад закрыли на карантин, но источник заболевания в заведении не обнаружили. По предварительной версии, вирус принес ребенок из семьи. По данным прокуратуры региона, у детей диагностировано недомогание, расстройство пищеварения, повышение температуры тела. "К проведению обследования и отбору проб сырья на пищеблоке привлечены специалисты Роспотребнадзора. Прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения законов о защите прав и интересов несовершеннолетних. Контролируются результат и установление причин возникновения инфекции у детей", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250120/detsad-1994564939.html

кировская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)