https://ria.ru/20250213/deti-1999082370.html
В Кировской области начали проверку после заболевания воспитанников детсада
В Кировской области начали проверку после заболевания воспитанников детсада - РИА Новости, 13.02.2025
В Кировской области начали проверку после заболевания воспитанников детсада
Прокуратура Кировской области инициировала проверку обстоятельств массового заболевания воспитанников детского сада в Белой Холунице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:57:00+03:00
2025-02-13T12:57:00+03:00
2025-02-13T12:57:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
кировская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Прокуратура Кировской области инициировала проверку обстоятельств массового заболевания воспитанников детского сада в Белой Холунице, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее пресс-служба правительства региона сообщила о том, что 18 воспитанников детского сада города Белая Холуница из-за недомогания обратились за помощью к врачу, детсад закрыли на карантин, но источник заболевания в заведении не обнаружили. По предварительной версии, вирус принес ребенок из семьи. По данным прокуратуры региона, у детей диагностировано недомогание, расстройство пищеварения, повышение температуры тела. "К проведению обследования и отбору проб сырья на пищеблоке привлечены специалисты Роспотребнадзора. Прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения законов о защите прав и интересов несовершеннолетних. Контролируются результат и установление причин возникновения инфекции у детей", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250120/detsad-1994564939.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Кировская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Кировской области начали проверку после заболевания воспитанников детсада
Прокуратура начала проверку после заболевания 18 детей в Белой Холунице
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости.
Прокуратура Кировской области инициировала проверку обстоятельств массового заболевания воспитанников детского сада в Белой Холунице, сообщает пресс-служба
ведомства.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщила о том, что 18 воспитанников детского сада города Белая Холуница из-за недомогания обратились за помощью к врачу, детсад закрыли на карантин, но источник заболевания в заведении не обнаружили. По предварительной версии, вирус принес ребенок из семьи.
По данным прокуратуры региона, у детей диагностировано недомогание, расстройство пищеварения, повышение температуры тела.
"К проведению обследования и отбору проб сырья на пищеблоке привлечены специалисты Роспотребнадзора. Прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения законов о защите прав и интересов несовершеннолетних. Контролируются результат и установление причин возникновения инфекции у детей", - говорится в сообщении ведомства.