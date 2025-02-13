https://ria.ru/20250213/deti-1999065877.html

Проживавшие в России восемь детей воссоединятся с родственниками на Украине

Проживавшие в России восемь детей воссоединятся с родственниками на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Проживавшие в России восемь детей воссоединятся с родственниками на Украине

Группа из восьми детей в ближайшее время воссоединится с родственниками на Украине, переговоры по воссоединению велись при посредничестве Катара, сообщила... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:11:00+03:00

2025-02-13T12:11:00+03:00

2025-02-13T13:07:00+03:00

россия

украина

катар

международный комитет красного креста (мккк)

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Группа из восьми детей в ближайшее время воссоединится с родственниками на Украине, переговоры по воссоединению велись при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.В четверг в посольстве Катара в Москве проходит встреча с 8 детьми, которые в ближайшее время поедут к родственникам, проживающим на Украине."В этот раз к родственникам на Украину едут восемь детей в возрасте от 5 до 15 лет… Благодарю государство Катар за деятельное участие в этом процессе. Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей, несут транспортные и другие расходы", - сказала Львова-Белова.Федеральный детский омбудсмен отметила, что истории и судьбы детей самые разные, большинство из них жили с бабушками в России, а сейчас поедут к мамам."Один мальчик подросток переезжает от бабушки к папе. Брат и сестра жили в учреждении, но, к счастью, опеку над детьми оформила тетя, которая живет на Украине, и сейчас дети выразили желание жить с ней", - рассказала она.Львова-Белова поблагодарила МККК, региональных детских омбудсменов, правоохранительные органы, представителей профильных ведомств, которые помогают в процессе воссоединения детей.Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уже помог в воссоединении 15 детей из 10 семей с близкими в России и 95 детей из 75 семей - на Украине и в других странах.Второй секретарь посольства Катара в Москве Абдулрахман Салех Аль-Кувари от имени посла заявил, что при посредничестве Катара удалось воссоединить более 75 детей со своими семьями, осуществив 11 такого рода гуманитарных мероприятий. По его словам, Доха намерена продолжить такого рода содействие и далее.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986038820.html

https://ria.ru/20250211/siriya-1998738304.html

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Дети, которые скоро воссоединятся с семьями, в посольстве Катара Еще восемь детей в ближайшее время воссоединятся со своими семьями на Украине, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Мероприятие в рамках гуманитарного процесса прошло в посольстве Катара в Москве. 2025-02-13T12:11 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, катар, международный комитет красного креста (мккк), мария львова-белова, общество