https://ria.ru/20250213/deepseek-1999187693.html

Политикам в Дании рекомендовали отказаться от использования DeepSeek

Политикам в Дании рекомендовали отказаться от использования DeepSeek - РИА Новости, 13.02.2025

Политикам в Дании рекомендовали отказаться от использования DeepSeek

Президиум датского парламента порекомендовал политикам и сотрудникам отказаться от использования чат-бота DeepSeek на устройствах, предоставленных парламентом,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:34:00+03:00

2025-02-13T17:34:00+03:00

2025-02-13T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президиум датского парламента порекомендовал политикам и сотрудникам отказаться от использования чат-бота DeepSeek на устройствах, предоставленных парламентом, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на электронное письмо президиума. "Президиум решил порекомендовать, чтобы DeepSeek не использовался... на устройствах, предоставленных фолькетингом (датским парламентом - ред.)", - приводит DR текст письма. Согласно телерадиокомпании, это касается всех, кто на ежедневной основе посещает парламент. Отмечается, что рекомендация распространяется на телефоны, компьютеры и планшеты. В четверг норвежская газета Altinget сообщила, что парламент Норвегии запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах. Датская радиостанция Radio4 10 февраля сообщила, что уже три административных региона Дании из пяти из соображений безопасности запретили политикам пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996714057.html

https://ria.ru/20250205/deepseek-1997422084.html

https://ria.ru/20250201/deepseek-1996316753.html

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в мире, технологии, дания, китай, deepseek