Политикам в Дании рекомендовали отказаться от использования DeepSeek
Парламент Дании рекомендовал политикам отказаться от использования DeepSeek
© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президиум датского парламента порекомендовал политикам и сотрудникам отказаться от использования чат-бота DeepSeek на устройствах, предоставленных парламентом, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на электронное письмо президиума.
"Президиум решил порекомендовать, чтобы DeepSeek не использовался... на устройствах, предоставленных фолькетингом (датским парламентом - ред.)", - приводит DR текст письма.
Согласно телерадиокомпании, это касается всех, кто на ежедневной основе посещает парламент. Отмечается, что рекомендация распространяется на телефоны, компьютеры и планшеты.
В четверг норвежская газета Altinget сообщила, что парламент Норвегии запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах.
Датская радиостанция Radio4 10 февраля сообщила, что уже три административных региона Дании из пяти из соображений безопасности запретили политикам пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek.
Россиян призвали не делиться с DeepSeek личными данными
5 февраля, 05:52
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.
"У американцев — подлинный ужас": что устроили китайские ученые
1 февраля, 08:00