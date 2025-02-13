https://ria.ru/20250213/data-1999079552.html
Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена
Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена - РИА Новости, 13.02.2025
Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, в конце февраля оно не состоится, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:48:00+03:00
2025-02-13T12:48:00+03:00
2025-02-13T12:48:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997829563_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0934fe88d27c8e9f503e0c2a5a53d6b7.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, в конце февраля оно не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, она пока не определена. В конце февраля оно не состоится", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250130/poslanie-1996318717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997829563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_687b0e98f46e69875999b62ac0e7d8d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена
Песков: дата послания Путина Федеральному Собранию пока не определена