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Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена - РИА Новости, 13.02.2025
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12:48 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/data-1999079552.html
Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена
Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена - РИА Новости, 13.02.2025
Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена
Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, в конце февраля оно не состоится, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:48:00+03:00
2025-02-13T12:48:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, в конце февраля оно не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, она пока не определена. В конце февраля оно не состоится", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена

Песков: дата послания Путина Федеральному Собранию пока не определена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, в конце февраля оно не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, она пока не определена. В конце февраля оно не состоится", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Кремле пообещали своевременно объявить сроки послания Путина
30 января, 12:13
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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