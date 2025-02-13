https://ria.ru/20250213/data-1999079552.html

Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена

Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена - РИА Новости, 13.02.2025

Песков сообщил, что дата послания Путина Федсобранию еще не определена

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, в конце февраля оно не состоится, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:48:00+03:00

2025-02-13T12:48:00+03:00

2025-02-13T12:48:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пока не определена, в конце февраля оно не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, она пока не определена. В конце февраля оно не состоится", - сказал Песков журналистам.

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин