https://ria.ru/20250213/dagestan-1999130769.html

Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак

Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак - РИА Новости, 13.02.2025

Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак

Житель Дербентского района Дагестана обнаружил в своем водоеме для поливки сада 15 мертвых собак, их уже похоронили, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:12:00+03:00

2025-02-13T15:12:00+03:00

2025-02-13T15:12:00+03:00

происшествия

дербентский район

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МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Житель Дербентского района Дагестана обнаружил в своем водоеме для поливки сада 15 мертвых собак, их уже похоронили, сообщил РИА Новости источник в администрации района. "Житель поселка Белиджи вчера обнаружил 15 мертвых собак в своем водоеме для поливки сада на территории села Аглоби. Водоем довольно-таки глубокий, 4-5 метров. Вызвал правоохранительные органы, вчера же их и похоронили", – сказал собеседник агентства. По его словам, участковый сейчас выясняет обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html

дербентский район

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2025

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происшествия, дербентский район