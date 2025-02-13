https://ria.ru/20250213/dagestan-1999130769.html
Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак
Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак - РИА Новости, 13.02.2025
Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак
Житель Дербентского района Дагестана обнаружил в своем водоеме для поливки сада 15 мертвых собак, их уже похоронили, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:12:00+03:00
2025-02-13T15:12:00+03:00
2025-02-13T15:12:00+03:00
происшествия
дербентский район
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МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Житель Дербентского района Дагестана обнаружил в своем водоеме для поливки сада 15 мертвых собак, их уже похоронили, сообщил РИА Новости источник в администрации района. "Житель поселка Белиджи вчера обнаружил 15 мертвых собак в своем водоеме для поливки сада на территории села Аглоби. Водоем довольно-таки глубокий, 4-5 метров. Вызвал правоохранительные органы, вчера же их и похоронили", – сказал собеседник агентства. По его словам, участковый сейчас выясняет обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html
дербентский район
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происшествия, дербентский район
Происшествия, Дербентский район
Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак
В Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак, их похоронили