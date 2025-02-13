Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/dagestan-1999130769.html
Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак
Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак - РИА Новости, 13.02.2025
Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак
Житель Дербентского района Дагестана обнаружил в своем водоеме для поливки сада 15 мертвых собак, их уже похоронили, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:12:00+03:00
2025-02-13T15:12:00+03:00
происшествия
дербентский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Житель Дербентского района Дагестана обнаружил в своем водоеме для поливки сада 15 мертвых собак, их уже похоронили, сообщил РИА Новости источник в администрации района. "Житель поселка Белиджи вчера обнаружил 15 мертвых собак в своем водоеме для поливки сада на территории села Аглоби. Водоем довольно-таки глубокий, 4-5 метров. Вызвал правоохранительные органы, вчера же их и похоронили", – сказал собеседник агентства. По его словам, участковый сейчас выясняет обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html
дербентский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_9ebd1113ad9c9f825f0fa0b1b160f524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дербентский район
Происшествия, Дербентский район
Источник: в Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак

В Дагестане в водоеме для поливки сада нашли 15 мертвых собак, их похоронили

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент со смотровой площадки
Вид на Дербент со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 13 фев - РИА Новости. Житель Дербентского района Дагестана обнаружил в своем водоеме для поливки сада 15 мертвых собак, их уже похоронили, сообщил РИА Новости источник в администрации района.
"Житель поселка Белиджи вчера обнаружил 15 мертвых собак в своем водоеме для поливки сада на территории села Аглоби. Водоем довольно-таки глубокий, 4-5 метров. Вызвал правоохранительные органы, вчера же их и похоронили", – сказал собеседник агентства.
По его словам, участковый сейчас выясняет обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Тульской области нашли тело женщины с многочисленными следами от укусов
25 октября 2024, 10:09
 
ПроисшествияДербентский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала