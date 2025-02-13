https://ria.ru/20250213/chuvashiya-1999085654.html

Глава Чувашии заявил, что не собирается уходить в отставку

Глава Чувашии заявил, что не собирается уходить в отставку - РИА Новости, 13.02.2025

Глава Чувашии заявил, что не собирается уходить в отставку

Глава Чувашии Олег Николаев, срок полномочий которого истекает в сентябре 2025 года, заявил, что не собирается уходить в отставку. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:11:00+03:00

2025-02-13T13:11:00+03:00

2025-02-13T13:11:00+03:00

политика

чувашская республика (чувашия)

россия

олег николаев (политик)

владимир путин

михаил игнатьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986183685_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_69dc8da85b6d61dfe43d51fb6d611af4.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев, срок полномочий которого истекает в сентябре 2025 года, заявил, что не собирается уходить в отставку. "Нет, я не собираюсь уходить в отставку, потому что меня избрал народ Чувашской республики. До этого назначил исполняющим обязанности президент Российской Федерации", - заявил Николаев, отвечая на вопрос одного из депутатов госсовета Чувашии, где он выступил в четверг с отчетом о результатах деятельности кабинета министров республики за 2024 год. "Считаю, теми результатами, которые были обеспечены, я смог реализовать и доверие президента, и доверие народа. И буду ориентироваться именно на дальнейшие их ожидания, а не на оценку отдельных персон", - сказал Николаев. Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Чувашии 29 января 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. В сентябре 2020 года на выборах руководителя региона за Николаева проголосовали 75,63% участвовавших в выборах жителей республики.

https://ria.ru/20250212/magadan-1998755564.html

https://ria.ru/20250212/saratov-1998792300.html

чувашская республика (чувашия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик), владимир путин, михаил игнатьев