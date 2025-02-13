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Глава Чувашии заявил, что не собирается уходить в отставку - РИА Новости, 13.02.2025
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13:11 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/chuvashiya-1999085654.html
Глава Чувашии заявил, что не собирается уходить в отставку
Глава Чувашии заявил, что не собирается уходить в отставку - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Чувашии заявил, что не собирается уходить в отставку
Глава Чувашии Олег Николаев, срок полномочий которого истекает в сентябре 2025 года, заявил, что не собирается уходить в отставку. РИА Новости, 13.02.2025
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2025-02-13T13:11:00+03:00
политика
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россия
олег николаев (политик)
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев, срок полномочий которого истекает в сентябре 2025 года, заявил, что не собирается уходить в отставку. "Нет, я не собираюсь уходить в отставку, потому что меня избрал народ Чувашской республики. До этого назначил исполняющим обязанности президент Российской Федерации", - заявил Николаев, отвечая на вопрос одного из депутатов госсовета Чувашии, где он выступил в четверг с отчетом о результатах деятельности кабинета министров республики за 2024 год. "Считаю, теми результатами, которые были обеспечены, я смог реализовать и доверие президента, и доверие народа. И буду ориентироваться именно на дальнейшие их ожидания, а не на оценку отдельных персон", - сказал Николаев. Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Чувашии 29 января 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. В сентябре 2020 года на выборах руководителя региона за Николаева проголосовали 75,63% участвовавших в выборах жителей республики.
https://ria.ru/20250212/magadan-1998755564.html
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политика, чувашская республика (чувашия), россия, олег николаев (политик), владимир путин, михаил игнатьев
Политика, Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Олег Николаев (политик), Владимир Путин, Михаил Игнатьев
Глава Чувашии заявил, что не собирается уходить в отставку

Глава Чувашии Николаев заявил, что не собирается уходить в отставку

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Олег Николаев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев, срок полномочий которого истекает в сентябре 2025 года, заявил, что не собирается уходить в отставку.
"Нет, я не собираюсь уходить в отставку, потому что меня избрал народ Чувашской республики. До этого назначил исполняющим обязанности президент Российской Федерации", - заявил Николаев, отвечая на вопрос одного из депутатов госсовета Чувашии, где он выступил в четверг с отчетом о результатах деятельности кабинета министров республики за 2024 год.
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"Считаю, теми результатами, которые были обеспечены, я смог реализовать и доверие президента, и доверие народа. И буду ориентироваться именно на дальнейшие их ожидания, а не на оценку отдельных персон", - сказал Николаев.
Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Чувашии 29 января 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин отрешил руководителя республики Михаила Игнатьева от должности в связи с утратой доверия. В сентябре 2020 года на выборах руководителя региона за Николаева проголосовали 75,63% участвовавших в выборах жителей республики.
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ПолитикаЧувашская Республика (Чувашия)РоссияОлег Николаев (политик)Владимир ПутинМихаил Игнатьев
 
 
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