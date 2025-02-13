https://ria.ru/20250213/chernyshenko-1999142427.html

Чернышенко провел встречу с Хинштейном

Чернышенко провел встречу с Хинштейном - РИА Новости, 13.02.2025

Чернышенко провел встречу с Хинштейном

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщили в аппарате зампреда правительства. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:49:00+03:00

2025-02-13T15:49:00+03:00

2025-02-13T15:49:00+03:00

россия

курская область

дмитрий чернышенко

александр хинштейн

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе встречи обсуждались вопросы образования, науки, молодежной политики, спорта, туризма, а также подготовки к празднованию 1000-летия Курска", - говорится в сообщении. Уточняется, что Чернышенко передал слова поддержки курянам и подчеркнул приоритет помощи жителям этого стратегически важного региона. В ходе встречи Хинштейн сообщил о необходимости строительства нового детского сада на месте сгоревшего в результате падения обломков беспилотника в Курском районе. Кроме того, врио главы региона рассказал, что обсуждаются подходы к подготовке празднования 1000-летия города Курска. В ближайшее время планируется подготовить изменения в составе оргкомитета и приступить к этой задаче. В завершение встречи Чернышенко попросил оценить, какая еще поддержка нужна региону, и пообещал быть на связи по всем этим направлениям.

https://ria.ru/20250209/khinshteyn-1998209538.html

https://ria.ru/20250209/sertifikaty-1998207356.html

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россия, курская область, дмитрий чернышенко, александр хинштейн