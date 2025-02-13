https://ria.ru/20250213/chekhiya-1998984171.html

Парламент Чехии выдал полиции лидера оппозиционной партии

Парламент Чехии выдал полиции лидера оппозиционной партии - РИА Новости, 13.02.2025

Парламент Чехии выдал полиции лидера оппозиционной партии

Депутаты нижней палаты парламента Чехии после многочасовых дебатов приняли решение о выдаче полиции лидера оппозиционной партии SPD ("Свобода и прямая... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:11:00+03:00

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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Чехии после многочасовых дебатов приняли решение о выдаче полиции лидера оппозиционной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамуры в связи с размещением его партией в Праге предвыборных плакатов с возможным расистским содержанием, заседание парламента транслировало Чешское ТВ. Выдачу политика поддержал 81 депутат, против были 62. "Полиция обратилась в палату депутатов парламента республики с просьбой о выдаче для уголовного расследования депутата и лидера партии SРD Томио Окамуры, подозреваемого в совершении преступления, связанного с возбуждением ненависти в отношении группы лиц или ограничением их прав и свобод в связи с прошлогодней рекламной кампанией перед региональными выборами. Речь идет о двух предвыборных плакатах партии, содержание которых несет в себе расистский подтекст", - сообщил депутатам перед началом дебатов председатель заседания Марек Бенда. В дебатах выступили практически все депутаты от SPD, а также сам Окамура. Он охарактеризовал содержание плакатов как аллегорию, которой он хотел предупредить сограждан об опасности приема в республике большого числа нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, к чему ведет, по его мнению, и миграционный пакт Евросоюза. За выдачу Окамуры полиции голосовали депутаты от партий правящей праволиберальной коалиции.

https://ria.ru/20250118/koreya-1994409151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чехия, прага, азия