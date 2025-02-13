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Парламент Чехии выдал полиции лидера оппозиционной партии - РИА Новости, 13.02.2025
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01:11 13.02.2025 (обновлено: 10:54 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/chekhiya-1998984171.html
Парламент Чехии выдал полиции лидера оппозиционной партии
Парламент Чехии выдал полиции лидера оппозиционной партии - РИА Новости, 13.02.2025
Парламент Чехии выдал полиции лидера оппозиционной партии
Депутаты нижней палаты парламента Чехии после многочасовых дебатов приняли решение о выдаче полиции лидера оппозиционной партии SPD ("Свобода и прямая... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:11:00+03:00
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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Чехии после многочасовых дебатов приняли решение о выдаче полиции лидера оппозиционной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамуры в связи с размещением его партией в Праге предвыборных плакатов с возможным расистским содержанием, заседание парламента транслировало Чешское ТВ. Выдачу политика поддержал 81 депутат, против были 62. "Полиция обратилась в палату депутатов парламента республики с просьбой о выдаче для уголовного расследования депутата и лидера партии SРD Томио Окамуры, подозреваемого в совершении преступления, связанного с возбуждением ненависти в отношении группы лиц или ограничением их прав и свобод в связи с прошлогодней рекламной кампанией перед региональными выборами. Речь идет о двух предвыборных плакатах партии, содержание которых несет в себе расистский подтекст", - сообщил депутатам перед началом дебатов председатель заседания Марек Бенда. В дебатах выступили практически все депутаты от SPD, а также сам Окамура. Он охарактеризовал содержание плакатов как аллегорию, которой он хотел предупредить сограждан об опасности приема в республике большого числа нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, к чему ведет, по его мнению, и миграционный пакт Евросоюза. За выдачу Окамуры полиции голосовали депутаты от партий правящей праволиберальной коалиции.
https://ria.ru/20250118/koreya-1994409151.html
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в мире, чехия, прага, азия
В мире, Чехия, Прага, Азия
Парламент Чехии выдал полиции лидера оппозиционной партии

Парламент Чехии одобрил выдачу полиции лидера оппозиционной партии SPD

© Getty Images / AnadoluТомио Окамура
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Anadolu
Томио Окамура. Архивное фото
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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. Депутаты нижней палаты парламента Чехии после многочасовых дебатов приняли решение о выдаче полиции лидера оппозиционной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамуры в связи с размещением его партией в Праге предвыборных плакатов с возможным расистским содержанием, заседание парламента транслировало Чешское ТВ.
Выдачу политика поддержал 81 депутат, против были 62.
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"Полиция обратилась в палату депутатов парламента республики с просьбой о выдаче для уголовного расследования депутата и лидера партии SРD Томио Окамуры, подозреваемого в совершении преступления, связанного с возбуждением ненависти в отношении группы лиц или ограничением их прав и свобод в связи с прошлогодней рекламной кампанией перед региональными выборами. Речь идет о двух предвыборных плакатах партии, содержание которых несет в себе расистский подтекст", - сообщил депутатам перед началом дебатов председатель заседания Марек Бенда.
В дебатах выступили практически все депутаты от SPD, а также сам Окамура. Он охарактеризовал содержание плакатов как аллегорию, которой он хотел предупредить сограждан об опасности приема в республике большого числа нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, к чему ведет, по его мнению, и миграционный пакт Евросоюза. За выдачу Окамуры полиции голосовали депутаты от партий правящей праволиберальной коалиции.
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