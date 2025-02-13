Бут заявил о росте доверия между Россией и США
Бут заявил о росте доверия между Россией и США после обмена заключенных
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Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, ранее освобождённый в результате российско-американского обмена, заявил, что последний случай передачи заключённых между странами свидетельствуют о росте доверия в двусторонних отношениях.
"Хотелось бы сказать, что этот случай отличный от того, что было, например, в обмене со мной или с Константином Ярошенко, когда непосредственно два самолета, как в известном фильме, на КПП подходили двое людей и переходили границу… Это тогда, когда у двух сторон нет доверия друг другу. Посмотрите, что здесь случилось. Видимо, это знак того, что и российская и американская стороны стали больше доверять друг другу", - отметил Бут в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее российской стороной был освобожден американский гражданин Марк Фогель, осужденный за контрабанду и хранение наркотиков. В ближайшее время после освобождения Фогеля будет отправлен в РФ россиянин Александр Винник, сообщил РИА Новости французский адвокат Винника Фредерик Бело. Белый дом подтвердил, что Винник в скором времени будет освобожден и передан России.
Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.
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