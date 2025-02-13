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Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции
Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции - РИА Новости, 13.02.2025
Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции
Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции
2025-02-13T14:19:00+03:00
2025-02-13T14:19:00+03:00
2025-02-13T15:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
будапешт
венгрия
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
история
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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Тринадцатого февраля 1945 года советские войска освободили от фашистов столицу Венгрии Будапешт. Это стало знаковым событием, которое приблизило завершение войны. В битве город немцы применяли тактику выжженной земли, сражения были жестокими. После ликвидации группировки противника и завершении Будапештской операции Красной армией в плен сдались более 138 тысяч немецких солдат и офицеров, в том числе командующий гарнизоном генерал войск СС Карл Пфеффер-Вильденбрух.
будапешт
венгрия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции
13 февраля 1945 года советские войска освободили от фашистов Будапешт. Это стало знаковым событием, которое приблизило завершение войны. В битве за столицу Венгрии немцы применяли тактику выжженной земли, сражения были жестокими. 13 февраля враг прекратил сопротивление и город был освобожден. В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника, в том числе командующий гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух.
2025-02-13T14:19
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PT3M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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будапешт, венгрия, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео, история, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), видео
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Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции
Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции