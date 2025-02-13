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Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции

Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции - РИА Новости, 13.02.2025

Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции

Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции

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80-летие победы в великой отечественной войне

будапешт

венгрия

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

история

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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Тринадцатого февраля 1945 года советские войска освободили от фашистов столицу Венгрии Будапешт. Это стало знаковым событием, которое приблизило завершение войны. В битве город немцы применяли тактику выжженной земли, сражения были жестокими. После ликвидации группировки противника и завершении Будапештской операции Красной армией в плен сдались более 138 тысяч немецких солдат и офицеров, в том числе командующий гарнизоном генерал войск СС Карл Пфеффер-Вильденбрух.

будапешт

венгрия

ссср

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2025

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Как освобождали Будапешт: 80 лет со дня великой операции 13 февраля 1945 года советские войска освободили от фашистов Будапешт. Это стало знаковым событием, которое приблизило завершение войны. В битве за столицу Венгрии немцы применяли тактику выжженной земли, сражения были жестокими. 13 февраля враг прекратил сопротивление и город был освобожден. В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника, в том числе командующий гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух. 2025-02-13T14:19 true PT3M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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