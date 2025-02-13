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В Брюсселе прошла акция протеста против планов нового правительства Бельгии - РИА Новости, 13.02.2025
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17:59 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/bryussel-1999196957.html
В Брюсселе прошла акция протеста против планов нового правительства Бельгии
В Брюсселе прошла акция протеста против планов нового правительства Бельгии - РИА Новости, 13.02.2025
В Брюсселе прошла акция протеста против планов нового правительства Бельгии
"Мы не лимоны! Прекратите выжимать из нас все соки!" - с такими лозунгами вышли в четверг на улицы Брюсселя демонстранты, чтобы выразить протест против планов... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:59:00+03:00
2025-02-13T17:59:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. "Мы не лимоны! Прекратите выжимать из нас все соки!" - с такими лозунгами вышли в четверг на улицы Брюсселя демонстранты, чтобы выразить протест против планов нового правительства Бельгии сократить социальные расходы и значительно повысить оборонный бюджет, передает корреспондент РИА Новости. Самым популярным транспарантом у демонстрантов стал именно выжатый лимон. Согласно официальным данным полиции, в акции принимают участие не менее 60 тысяч человек, организаторы утверждают, что число участников достигает 100 тысяч при планировавшихся 50 тысячах. В городе частично не работает общественный транспорт, а международный аэропорт Брюсселя объявил, что не будет отправлять рейсы. Изначально организаторы демонстрации планировали выступить за улучшения уровня социальных услуг в стране, но протест приобрел характер масштабной антиправительственной акции. Крупнейшие бельгийские профсоюзы предупредили, что это только начало борьбы трудящихся за свои права, и акции протеста могут продолжаться весь срок нынешнего кабинета министров. Среди демонстрантов уже раздаются призывы к отставке сформированного менее двух недель назад кабинета министров. Участники акции опасаются роста налогов, снижения выплат по безработице, повышения пенсионного возраста и изменения системы расчета пенсий для экономии средств. Ряд демонстрантов не согласились и с планами правительства увеличить военные расходы за счет социальных выплат. "Лучше пенсии, чем пушки! Нет НАТО, нет войне!" - гласят транспаранты в руках демонстрантов. Ранее в четверг новый министр обороны Бельгии Тео Франкен, отвечая на вопрос о том, где правительство возьмет средства на значительно увеличение оборонных расходов, ответил, что "Бельгия - богатая страна". Он подчеркнул, что как одна из стран-учредителей НАТО, Бельгия будет выполнять обязательства в этом военном блоке. В конце января этого года коалиция из политических партий в Бельгии договорилась о программе нового кабинета министров, что открыло путь к формированию полноценного правительства после почти восьми месяцев консультаций. По словам нового премьера Бельгии правого фламандского националиста Барта де Вевера, предыдущее правительство оставило страну "на грани бюджетной катастрофы" из-за одного из самых высоких бюджетных дефицитов в странах Запада. На оздоровление финансов Бельгии может понадобится не менее десяти лет, уверен бельгийский политик. Самыми болезненными реформами могут стать планы увеличить пенсионный возраст, а также сократить пособия по безработице и ограничить такие выплаты двумя годами для трудоспособных граждан. Кроме того, новые власти планируют резко сократить административные расходы. При этом военные расходы планируется увеличить с нынешних 1,25% ВВП до 2,5% в 2034. СМИ подсчитали, что при ВВП 2024 года даже требуемый НАТО уровень в 2% от ВВП означает выделение на оборонный сектор не менее 12,5 миллиарда евро. Значительную часть этих средств правительство хочет потратить на закупку вооружений в США.
https://ria.ru/20240916/protest-1972964744.html
https://ria.ru/20250113/belgiya-1993461786.html
https://ria.ru/20250205/bryussel-1997536097.html
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в мире, бельгия, брюссель, сша, тео франкен, нато
В мире, Бельгия, Брюссель, США, Тео Франкен, НАТО
В Брюсселе прошла акция протеста против планов нового правительства Бельгии

В Брюсселе прошла акция протеста против увеличения оборонных расходов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в центре Брюсселя
Полицейский в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Полицейский в центре Брюсселя. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. "Мы не лимоны! Прекратите выжимать из нас все соки!" - с такими лозунгами вышли в четверг на улицы Брюсселя демонстранты, чтобы выразить протест против планов нового правительства Бельгии сократить социальные расходы и значительно повысить оборонный бюджет, передает корреспондент РИА Новости.
Самым популярным транспарантом у демонстрантов стал именно выжатый лимон.
Протесты в Брюсселе против планируемого закрытия завода Audi - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Брюсселе протестуют против закрытия завода Audi
16 сентября 2024, 14:16
Согласно официальным данным полиции, в акции принимают участие не менее 60 тысяч человек, организаторы утверждают, что число участников достигает 100 тысяч при планировавшихся 50 тысячах. В городе частично не работает общественный транспорт, а международный аэропорт Брюсселя объявил, что не будет отправлять рейсы.
Изначально организаторы демонстрации планировали выступить за улучшения уровня социальных услуг в стране, но протест приобрел характер масштабной антиправительственной акции. Крупнейшие бельгийские профсоюзы предупредили, что это только начало борьбы трудящихся за свои права, и акции протеста могут продолжаться весь срок нынешнего кабинета министров. Среди демонстрантов уже раздаются призывы к отставке сформированного менее двух недель назад кабинета министров.
Участники акции опасаются роста налогов, снижения выплат по безработице, повышения пенсионного возраста и изменения системы расчета пенсий для экономии средств.
Ряд демонстрантов не согласились и с планами правительства увеличить военные расходы за счет социальных выплат. "Лучше пенсии, чем пушки! Нет НАТО, нет войне!" - гласят транспаранты в руках демонстрантов.
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В Бельгии начался протест из-за планов правительства сэкономить на пенсиях
13 января, 13:29
Ранее в четверг новый министр обороны Бельгии Тео Франкен, отвечая на вопрос о том, где правительство возьмет средства на значительно увеличение оборонных расходов, ответил, что "Бельгия - богатая страна". Он подчеркнул, что как одна из стран-учредителей НАТО, Бельгия будет выполнять обязательства в этом военном блоке.
В конце января этого года коалиция из политических партий в Бельгии договорилась о программе нового кабинета министров, что открыло путь к формированию полноценного правительства после почти восьми месяцев консультаций. По словам нового премьера Бельгии правого фламандского националиста Барта де Вевера, предыдущее правительство оставило страну "на грани бюджетной катастрофы" из-за одного из самых высоких бюджетных дефицитов в странах Запада. На оздоровление финансов Бельгии может понадобится не менее десяти лет, уверен бельгийский политик.
Самыми болезненными реформами могут стать планы увеличить пенсионный возраст, а также сократить пособия по безработице и ограничить такие выплаты двумя годами для трудоспособных граждан. Кроме того, новые власти планируют резко сократить административные расходы.
При этом военные расходы планируется увеличить с нынешних 1,25% ВВП до 2,5% в 2034. СМИ подсчитали, что при ВВП 2024 года даже требуемый НАТО уровень в 2% от ВВП означает выделение на оборонный сектор не менее 12,5 миллиарда евро. Значительную часть этих средств правительство хочет потратить на закупку вооружений в США.
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