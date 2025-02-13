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Брянский губернатор доложил Путину о мерах поддержки для вернувшихся с СВО - РИА Новости, 13.02.2025
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13:39 13.02.2025 (обновлено: 13:51 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/bryansk-1999095493.html
Брянский губернатор доложил Путину о мерах поддержки для вернувшихся с СВО
Брянский губернатор доложил Путину о мерах поддержки для вернувшихся с СВО - РИА Новости, 13.02.2025
Брянский губернатор доложил Путину о мерах поддержки для вернувшихся с СВО
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил президента РФ Владимира Путина, что бойцам, вернувшимся из зоны СВО, оказывается вся необходимая помощь, в РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:39:00+03:00
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брянская область
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил президента РФ Владимира Путина, что бойцам, вернувшимся из зоны СВО, оказывается вся необходимая помощь, в том числе в трудоустройстве."Особое внимание (оказывается – ред.) тем, кто уже вернулся со специальной военной операции. Ими сегодня занимается у нас фонд "Защитники Отечества" вместе с главами муниципальных образований. Мы оказываем полную поддержку, социальную, медицинскую помощь, в адаптации и трудоустройстве", - сообщил Богомаз в ходе встречи с главой государства.
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брянск, общество, брянская область, владимир путин, александр богомаз, россия
Брянск, Общество, Брянская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, Россия
Брянский губернатор доложил Путину о мерах поддержки для вернувшихся с СВО

Богомаз заверил Путина, что вернувшимся с СВО оказывается вся необходимая помощь

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил президента РФ Владимира Путина, что бойцам, вернувшимся из зоны СВО, оказывается вся необходимая помощь, в том числе в трудоустройстве.
"Особое внимание (оказывается – ред.) тем, кто уже вернулся со специальной военной операции. Ими сегодня занимается у нас фонд "Защитники Отечества" вместе с главами муниципальных образований. Мы оказываем полную поддержку, социальную, медицинскую помощь, в адаптации и трудоустройстве", - сообщил Богомаз в ходе встречи с главой государства.
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БрянскОбществоБрянская областьВладимир ПутинАлександр БогомазРоссия
 
 
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