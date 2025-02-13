https://ria.ru/20250213/bryansk-1999095493.html

Брянский губернатор доложил Путину о мерах поддержки для вернувшихся с СВО

Брянский губернатор доложил Путину о мерах поддержки для вернувшихся с СВО - РИА Новости, 13.02.2025

Брянский губернатор доложил Путину о мерах поддержки для вернувшихся с СВО

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил президента РФ Владимира Путина, что бойцам, вернувшимся из зоны СВО, оказывается вся необходимая помощь, в РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:39:00+03:00

2025-02-13T13:39:00+03:00

2025-02-13T13:51:00+03:00

брянск

общество

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александр богомаз

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил президента РФ Владимира Путина, что бойцам, вернувшимся из зоны СВО, оказывается вся необходимая помощь, в том числе в трудоустройстве."Особое внимание (оказывается – ред.) тем, кто уже вернулся со специальной военной операции. Ими сегодня занимается у нас фонд "Защитники Отечества" вместе с главами муниципальных образований. Мы оказываем полную поддержку, социальную, медицинскую помощь, в адаптации и трудоустройстве", - сообщил Богомаз в ходе встречи с главой государства.

https://ria.ru/20250129/svo-1996184861.html

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брянск, общество, брянская область, владимир путин, александр богомаз, россия