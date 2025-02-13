https://ria.ru/20250213/bpla-1999037776.html

Губернатор Тверской области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА

Губернатор Тверской области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

Губернатор Тверской области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА

Оперативные службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме после отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области, сообщило правительство... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:41:00+03:00

2025-02-13T10:41:00+03:00

2025-02-13T10:41:00+03:00

игорь руденя

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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РЯЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Оперативные службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме после отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. Минобороны РФ сообщало, что прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата, девять из них - над Тверской областью. "Игорь Руденя сообщил: силами министерства обороны РФ над территорией Тверской области отражена атака 9 БПЛА. Все оперативные службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ситуация находится на контроле губернатора", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20250213/bpla-1999007764.html

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игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность