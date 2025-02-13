Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Тверской области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/bpla-1999037776.html
Губернатор Тверской области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА
Губернатор Тверской области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025
Губернатор Тверской области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА
Оперативные службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме после отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области, сообщило правительство... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:41:00+03:00
2025-02-13T10:41:00+03:00
игорь руденя
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_170:0:3811:2048_1920x0_80_0_0_22ac49187968fd236be6a97d57abfb65.jpg
РЯЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Оперативные службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме после отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. Минобороны РФ сообщало, что прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата, девять из них - над Тверской областью. "Игорь Руденя сообщил: силами министерства обороны РФ над территорией Тверской области отражена атака 9 БПЛА. Все оперативные службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ситуация находится на контроле губернатора", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
https://ria.ru/20250213/bpla-1999007764.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4581e9193f4b684f31d23b2c0d9312a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Игорь Руденя, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Губернатор Тверской области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА

Руденя: оперативные службы в Тверской области работают штатно после атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Оперативные службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме после отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области, сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
Минобороны РФ сообщало, что прошедшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата, девять из них - над Тверской областью.
"Игорь Руденя сообщил: силами министерства обороны РФ над территорией Тверской области отражена атака 9 БПЛА. Все оперативные службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ситуация находится на контроле губернатора", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек
08:24
 
Игорь РуденяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала