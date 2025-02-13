https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999103601.html
Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ
Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ
Более 1800 жилых домов повреждены в Брянской области за январь, 70 социальных объектов разрушены, доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Более 1800 жилых домов повреждены в Брянской области за январь, 70 социальных объектов разрушены, доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушено, 70 социальных объектов разрушены, повреждены 149 – это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства. На сегодня более 500 миллионов рублей из областного бюджета мы выплатили нашим гражданам на возмещение ущерба", – сказал Богомаз.
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брянская область, россия, александр богомаз, владимир путин, безопасность
Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Владимир Путин, Безопасность
Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ
Богомаз: 1876 домов повреждены после атак ВСУ в Брянской области за январь