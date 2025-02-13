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Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
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14:00 13.02.2025 (обновлено: 14:01 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999103601.html
Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ
Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ
Более 1800 жилых домов повреждены в Брянской области за январь, 70 социальных объектов разрушены, доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:00:00+03:00
2025-02-13T14:01:00+03:00
брянская область
россия
александр богомаз
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Более 1800 жилых домов повреждены в Брянской области за январь, 70 социальных объектов разрушены, доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушено, 70 социальных объектов разрушены, повреждены 149 – это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства. На сегодня более 500 миллионов рублей из областного бюджета мы выплатили нашим гражданам на возмещение ущерба", – сказал Богомаз.
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брянская область, россия, александр богомаз, владимир путин, безопасность
Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Владимир Путин, Безопасность
Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ

Богомаз: 1876 домов повреждены после атак ВСУ в Брянской области за январь

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Более 1800 жилых домов повреждены в Брянской области за январь, 70 социальных объектов разрушены, доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушено, 70 социальных объектов разрушены, повреждены 149 – это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства. На сегодня более 500 миллионов рублей из областного бюджета мы выплатили нашим гражданам на возмещение ущерба", – сказал Богомаз.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Брянская областьРоссияАлександр БогомазВладимир ПутинБезопасность
 
 
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