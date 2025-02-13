https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999103601.html

Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ

Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025

Богомаз рассказал о повреждении жилья в Брянской области после атак ВСУ

Более 1800 жилых домов повреждены в Брянской области за январь, 70 социальных объектов разрушены, доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:00:00+03:00

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брянская область

россия

александр богомаз

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Более 1800 жилых домов повреждены в Брянской области за январь, 70 социальных объектов разрушены, доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушено, 70 социальных объектов разрушены, повреждены 149 – это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства. На сегодня более 500 миллионов рублей из областного бюджета мы выплатили нашим гражданам на возмещение ущерба", – сказал Богомаз.

https://ria.ru/20250213/zarplata-1999103463.html

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брянская область, россия, александр богомаз, владимир путин, безопасность