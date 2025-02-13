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Путин поблагодарил брянского губернатора за внимание к участникам СВО - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999100586.html
Путин поблагодарил брянского губернатора за внимание к участникам СВО
Путин поблагодарил брянского губернатора за внимание к участникам СВО - РИА Новости, 13.02.2025
Путин поблагодарил брянского губернатора за внимание к участникам СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Брянской области Александра Богомаза за внимание к участникам СВО и членам их семей. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:54:00+03:00
2025-02-13T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
владимир путин
александр богомаз
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Брянской области Александра Богомаза за внимание к участникам СВО и членам их семей. Президент в четверг провел встречу с главой региона. "Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
россия
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Путин на встрече с губернатором Брянской области Богомазом
Путин на встрече с губернатором Брянской области Богомазом
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россия, брянская область, владимир путин, александр богомаз, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, Общество
Путин поблагодарил брянского губернатора за внимание к участникам СВО

Путин поблагодарил Богомаза за внимание к участникам СВО и членам их семей

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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Брянской области Александра Богомаза за внимание к участникам СВО и членам их семей.
Президент в четверг провел встречу с главой региона.
"Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Россия будет делать все для поддержки участников СВО, заявил Путин
17 октября 2024, 18:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьВладимир ПутинАлександр БогомазОбщество
 
 
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