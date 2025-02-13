https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999100586.html

Путин поблагодарил брянского губернатора за внимание к участникам СВО

Путин поблагодарил брянского губернатора за внимание к участникам СВО - РИА Новости, 13.02.2025

Путин поблагодарил брянского губернатора за внимание к участникам СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Брянской области Александра Богомаза за внимание к участникам СВО и членам их семей. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:54:00+03:00

2025-02-13T13:54:00+03:00

2025-02-13T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

владимир путин

александр богомаз

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Брянской области Александра Богомаза за внимание к участникам СВО и членам их семей. Президент в четверг провел встречу с главой региона. "Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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брянская область

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Путин на встрече с губернатором Брянской области Богомазом Путин на встрече с губернатором Брянской области Богомазом 2025-02-13T13:54 true PT17M25S

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Ольга Фомченкова

россия, брянская область, владимир путин, александр богомаз, общество