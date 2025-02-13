https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999095689.html
ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области
ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области - РИА Новости, 13.02.2025
ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области
Более 700 атак совершили ВСУ за январь по территории Брянской области, доложил губернатор Александр Богомаз на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:41:00+03:00
2025-02-13T13:41:00+03:00
2025-02-13T14:58:00+03:00
александр богомаз
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Более 700 атак совершили ВСУ за январь по территории Брянской области, доложил губернатор Александр Богомаз на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Область постоянно подвергается атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Только за январь месяц было совершено более 700 атак. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения", - сообщил Богомаз.
https://ria.ru/20250213/putin-1999084843.html
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Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Брянская область, Россия, Украина, Безопасность
ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области
Богомаз: ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области