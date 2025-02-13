https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999095689.html

ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области

ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области - РИА Новости, 13.02.2025

ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области

Более 700 атак совершили ВСУ за январь по территории Брянской области, доложил губернатор Александр Богомаз на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:41:00+03:00

2025-02-13T13:41:00+03:00

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александр богомаз

вооруженные силы украины

владимир путин

брянская область

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Более 700 атак совершили ВСУ за январь по территории Брянской области, доложил губернатор Александр Богомаз на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Область постоянно подвергается атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Только за январь месяц было совершено более 700 атак. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения", - сообщил Богомаз.

https://ria.ru/20250213/putin-1999084843.html

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александр богомаз, вооруженные силы украины, владимир путин, брянская область, россия, украина, безопасность