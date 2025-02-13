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ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области - РИА Новости, 13.02.2025
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13:41 13.02.2025 (обновлено: 14:58 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999095689.html
ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области
ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области - РИА Новости, 13.02.2025
ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области
Более 700 атак совершили ВСУ за январь по территории Брянской области, доложил губернатор Александр Богомаз на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:41:00+03:00
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александр богомаз
вооруженные силы украины
владимир путин
брянская область
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Более 700 атак совершили ВСУ за январь по территории Брянской области, доложил губернатор Александр Богомаз на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Область постоянно подвергается атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Только за январь месяц было совершено более 700 атак. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения", - сообщил Богомаз.
https://ria.ru/20250213/putin-1999084843.html
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александр богомаз, вооруженные силы украины, владимир путин, брянская область, россия, украина, безопасность
Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Брянская область, Россия, Украина, Безопасность
ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области

Богомаз: ВСУ за январь совершили 700 атак по Брянской области

© Родион Мирошник/TelegramЧастный дом и пожарная машина в Брянской области, по которым ударил БПЛА
Частный дом и пожарная машина в Брянской области, по которым ударил БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Родион Мирошник/Telegram
Частный дом и пожарная машина в Брянской области, по которым ударил БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Более 700 атак совершили ВСУ за январь по территории Брянской области, доложил губернатор Александр Богомаз на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Область постоянно подвергается атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Только за январь месяц было совершено более 700 атак. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения", - сообщил Богомаз.
Путин на встрече с губернатором Брянской области Богомазом - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Встреча Путина с губернатором Брянской области Богомазом. Прямая трансляция
13:31
 
Александр БогомазВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБрянская областьРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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