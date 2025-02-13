Власти Приднестровья убрали в зоне безопасности ряд блокпостов
Власти ПМР убрали ряд блокпостов, установленных из-за угрозы терактов
Миротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Власти Приднестровья убрали в зоне безопасности ряд блокпостов милиции, установленных из-за угрозы терактов, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
"Приднестровская делегация в ОКК сделала извещение о том, что руководством Приднестровья принято решение о снятии оставшихся блокпостов в зоне безопасности. На сегодняшний день, скажем, такое решение об их снятии было принято. Мы известили о том, что в зоне безопасности снимаются 11 блокпостов", - сказал Беляков.
Сопредседатель ОКК от ПМР также сообщил, что Объединённому военном командованию дано поручение зафиксировать снятие блокпостов на территории зоны безопасности. По его словам, сооружения были выставлены в соответствии с указами главы Приднестровья Вадима Красносельского о действии "красного", а на данный момент "желтого" уровня террористической опасности.
"Военные наблюдатели, миротворцы, убедятся в том, что данные посты сняты. Соответствующем образом будет доложено на Объединенную контрольную комиссию. Естественно, в этой связи мы планируем разблокировать работу самого органа по управлению миротворческой операцией на Днестре, а именно Объединенной контрольной комиссии в нормальном режиме", - отметил Беляков.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.