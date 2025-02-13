https://ria.ru/20250213/bloger-1999098152.html

Автор видеоблога о питании для онкобольных умер в возрасте 26 лет

Автор видеоблога о питании для онкобольных умер в возрасте 26 лет - РИА Новости, 13.02.2025

Автор видеоблога о питании для онкобольных умер в возрасте 26 лет

В Саратове прощаются с автором видеоблога о питании для онкобольных Николаем Клочковым, который скончался в возрасте 26 лет, у него была четвертая стадия... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:46:00+03:00

2025-02-13T13:46:00+03:00

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САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. В Саратове прощаются с автором видеоблога о питании для онкобольных Николаем Клочковым, который скончался в возрасте 26 лет, у него была четвертая стадия онкологии, сообщается в Telegram-канале блогера. "Коли... не стало. Прощание состоится 13 февраля", - говорится в сообщении. Уточняется, что блогер скончался во вторник на 27-м году жизни, он длительное время боролся с раком в четвертой стадии. Клочков вел на Youtube видеоблог "Еда в борьбе за жизнь", где, будучи поваром по образованию, делился рецептами вкусной и полезной еды, в том числе для онкобольных, а также рассказывал, как борется с болезнью.

https://ria.ru/20250209/onkolog-1998212574.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, саратов, youtube