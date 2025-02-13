Рейтинг@Mail.ru
Защита попросила не сажать Блиновскую - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1999216259.html
Защита попросила не сажать Блиновскую
Защита попросила не сажать Блиновскую - РИА Новости, 13.02.2025
Защита попросила не сажать Блиновскую
Защита просит не наказывать лишением свободы блогера Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:55:00+03:00
2025-02-13T18:55:00+03:00
происшествия
москва
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999174236_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_09d08248e739ed18d210068ddb90a7dc.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Защита просит не наказывать лишением свободы блогера Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Просим назначить Блиновской наказание, не связанное с лишением свободы", - сказала адвокат Наталья Сальникова. Ее подзащитная, считает адвокат, это человек, который "просто ошибся", а не человек, который должен быть изолирован на длительный срок. Ранее прокурор потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. После окончания прений Блиновская выступит в последним словом и затем судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора, предварительно объявив дату его оглашения. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
https://ria.ru/20250203/blinovskaya-1997174162.html
https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976947199.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999174236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d3d797397284ffdf6998b7045f7b7da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, елена блиновская
Происшествия, Москва, Елена Блиновская
Защита попросила не сажать Блиновскую

Защита попросила не лишать свободы Блиновскую по делу о неуплате налогов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Защита просит не наказывать лишением свободы блогера Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Просим назначить Блиновской наказание, не связанное с лишением свободы", - сказала адвокат Наталья Сальникова.
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Подписчики Блиновской скидывали деньги налоговой, чтобы спасти блогершу
3 февраля, 19:16
Ее подзащитная, считает адвокат, это человек, который "просто ошибся", а не человек, который должен быть изолирован на длительный срок.
Ранее прокурор потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. После окончания прений Блиновская выступит в последним словом и затем судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора, предварительно объявив дату его оглашения.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Портнягин заявил, что погасил 188 миллионов рублей долга
8 октября 2024, 12:35
 
ПроисшествияМоскваЕлена Блиновская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала