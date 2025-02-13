https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1999216259.html

Защита попросила не сажать Блиновскую

Защита попросила не сажать Блиновскую - РИА Новости, 13.02.2025

Защита попросила не сажать Блиновскую

Защита просит не наказывать лишением свободы блогера Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:55:00+03:00

2025-02-13T18:55:00+03:00

2025-02-13T18:55:00+03:00

происшествия

москва

елена блиновская

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Защита просит не наказывать лишением свободы блогера Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Просим назначить Блиновской наказание, не связанное с лишением свободы", - сказала адвокат Наталья Сальникова. Ее подзащитная, считает адвокат, это человек, который "просто ошибся", а не человек, который должен быть изолирован на длительный срок. Ранее прокурор потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. После окончания прений Блиновская выступит в последним словом и затем судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора, предварительно объявив дату его оглашения. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

https://ria.ru/20250203/blinovskaya-1997174162.html

https://ria.ru/20241008/portnyagin-1976947199.html

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происшествия, москва, елена блиновская