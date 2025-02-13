https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1999173099.html

Прокурор попросила конфисковать арестованное имущество Блиновской

Прокурор попросила конфисковать арестованное имущество Блиновской - РИА Новости, 13.02.2025

Прокурор попросила конфисковать арестованное имущество Блиновской

Прокурор просит конфисковать, дом, квартиры, автомобили и счета блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:01:00+03:00

2025-02-13T17:01:00+03:00

2025-02-13T17:48:00+03:00

елена блиновская

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

истринский район

алексей блиновский

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор просит конфисковать, дом, квартиры, автомобили и счета блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы."Просим конфисковать имущество Блиновской, на которое был наложен арест", - сказала гособвинитель.Речь идет о ее доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, элитных автомобилях и банковских счетах.Одновременно прокурор предложила также конфисковать имущество супруга Блиновской Алексея Блиновского, в частности, многочисленные земельные участки в Ярославской области.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.

https://ria.ru/20250203/blinovskaya-1997174162.html

https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html

https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html

москва

московская область (подмосковье)

истринский район

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