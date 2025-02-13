Прокурор попросила конфисковать арестованное имущество Блиновской
Прокурор попросила суд конфисковать арестованное имущество Блиновской
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор просит конфисковать, дом, квартиры, автомобили и счета блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Просим конфисковать имущество Блиновской, на которое был наложен арест", - сказала гособвинитель.
Речь идет о ее доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, элитных автомобилях и банковских счетах.
Одновременно прокурор предложила также конфисковать имущество супруга Блиновской Алексея Блиновского, в частности, многочисленные земельные участки в Ярославской области.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Свидетельница рассказала, как ее втянули в дробление бизнеса Блиновской
28 ноября 2024, 15:37
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской
29 ноября 2024, 19:52