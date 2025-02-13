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Прокурор попросила конфисковать арестованное имущество Блиновской - РИА Новости, 13.02.2025
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17:01 13.02.2025 (обновлено: 17:48 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1999173099.html
Прокурор попросила конфисковать арестованное имущество Блиновской
Прокурор попросила конфисковать арестованное имущество Блиновской - РИА Новости, 13.02.2025
Прокурор попросила конфисковать арестованное имущество Блиновской
Прокурор просит конфисковать, дом, квартиры, автомобили и счета блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:01:00+03:00
2025-02-13T17:48:00+03:00
елена блиновская
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
истринский район
алексей блиновский
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор просит конфисковать, дом, квартиры, автомобили и счета блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы."Просим конфисковать имущество Блиновской, на которое был наложен арест", - сказала гособвинитель.Речь идет о ее доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, элитных автомобилях и банковских счетах.Одновременно прокурор предложила также конфисковать имущество супруга Блиновской Алексея Блиновского, в частности, многочисленные земельные участки в Ярославской области.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
https://ria.ru/20250203/blinovskaya-1997174162.html
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html
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москва
московская область (подмосковье)
истринский район
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елена блиновская, происшествия, москва, московская область (подмосковье), истринский район, алексей блиновский
Елена Блиновская, Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Истринский район, Алексей Блиновский
Прокурор попросила конфисковать арестованное имущество Блиновской

Прокурор попросила суд конфисковать арестованное имущество Блиновской

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор просит конфисковать, дом, квартиры, автомобили и счета блогера Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Просим конфисковать имущество Блиновской, на которое был наложен арест", - сказала гособвинитель.
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Речь идет о ее доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье, элитных автомобилях и банковских счетах.
Одновременно прокурор предложила также конфисковать имущество супруга Блиновской Алексея Блиновского, в частности, многочисленные земельные участки в Ярославской области.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
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Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
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