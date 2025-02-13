https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1999167544.html

Прокуратура запросила для Блиновской шесть лет колонии

Прокуратура запросила для Блиновской шесть лет колонии - РИА Новости, 13.02.2025

Прокуратура запросила для Блиновской шесть лет колонии

Прокурор запросила шесть лет колонии для блогера Елены Блиновской, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:53:00+03:00

2025-02-13T16:53:00+03:00

2025-02-13T17:37:00+03:00

россия

елена блиновская

происшествия

алексей блиновский

истринский район

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Прокурор запросила шесть лет колонии для блогера Елены Блиновской, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы."Прошу назначить наказание в виде шести лет лишения свободы", — сказала гособвинитель.При этом прокурор призвала освободить "королеву марафонов" от ответственности за неуплату налогов из-за истечения срока давности, ограничившись штрафом, а основное наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.Дополнительно ее предложили оштрафовать на полтора миллиона рублей. По мнению стороны обвинения, Блиновская — идейный вдохновитель и автор схемы по уходу от налогов. Вместо перехода на общий порядок налогообложения она решила дробить бизнес, заметила прокурор.Гособвинитель также попросила конфисковать дом, квартиры, автомобили и счета блогера, на которые наложили арест. Речь идет о доме в Истринском районе, квартире в Москве, земле в Крыму и Подмосковье.По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.Кроме того, следствие считает, что Блиновская совершила неправомерный оборот, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц. Без ведома их гендиректоров она платила по счетам организаций для легализации денег.Блиновскую задержали в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделили в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановили.

https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995122302.html

https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475437.html

https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html

россия

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