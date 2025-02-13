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Прокурор снизила требования к Блиновской - РИА Новости, 13.02.2025
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14:36 13.02.2025 (обновлено: 14:47 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1999115655.html
Прокурор снизила требования к Блиновской
Прокурор снизила требования к Блиновской - РИА Новости, 13.02.2025
Прокурор снизила требования к Блиновской
Прокурор снизила требования к "королеве марафонов" Елене Блиновской с 918 до 587 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:36:00+03:00
2025-02-13T14:47:00+03:00
елена блиновская
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор снизила требования к "королеве марафонов" Елене Блиновской с 918 до 587 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы."Мы просим уточнить иск, новая сумма - 587 миллионов 619 тысяч рублей", - сказала гособвинитель.По ее словам, уточнение суммы связано с частичным погашением доначисленного налога. Изначально иск подавался на более чем 918 миллионов рублей.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
https://ria.ru/20250203/blinovskaya-1997174162.html
https://ria.ru/20250204/blinovskaya-1997266216.html
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елена блиновская, происшествия, москва, алексей блиновский
Елена Блиновская, Происшествия, Москва, Алексей Блиновский
Прокурор снизила требования к Блиновской

Прокурор снизила требования к Блиновской с 918 до 587 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор снизила требования к "королеве марафонов" Елене Блиновской с 918 до 587 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Мы просим уточнить иск, новая сумма - 587 миллионов 619 тысяч рублей", - сказала гособвинитель.
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По ее словам, уточнение суммы связано с частичным погашением доначисленного налога. Изначально иск подавался на более чем 918 миллионов рублей.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
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Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
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