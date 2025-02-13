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Московская биржа не стала возобновлять торги в вечернюю сессию - РИА Новости, 13.02.2025
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21:35 13.02.2025 (обновлено: 21:50 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/birzha-1999241487.html
Московская биржа не стала возобновлять торги в вечернюю сессию
Московская биржа не стала возобновлять торги в вечернюю сессию - РИА Новости, 13.02.2025
Московская биржа не стала возобновлять торги в вечернюю сессию
Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:35:00+03:00
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экономика
московская биржа
россия
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки."13 февраля 2025 года в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск. После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию", - говорится в сообщении Московской биржи.До приостановки торгов рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98%, до 3206,68 пункта.
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экономика, московская биржа, россия, москва
Экономика, Московская биржа, Россия, Москва
Московская биржа не стала возобновлять торги в вечернюю сессию

Московская биржа не стала возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки.
"13 февраля 2025 года в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск. После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию", - говорится в сообщении Московской биржи.
До приостановки торгов рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98%, до 3206,68 пункта.
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