https://ria.ru/20250213/birzha-1999241487.html

Московская биржа не стала возобновлять торги в вечернюю сессию

Московская биржа не стала возобновлять торги в вечернюю сессию - РИА Новости, 13.02.2025

Московская биржа не стала возобновлять торги в вечернюю сессию

Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 13.02.2025

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию четверга, говорится в сообщении торговой площадки."13 февраля 2025 года в связи с обнаружением проблем с трансляцией данных и по запросам участников рынка Московская биржа приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 20.40 мск. После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Московская биржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию", - говорится в сообщении Московской биржи.До приостановки торгов рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 5,98%, до 3206,68 пункта.

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экономика, московская биржа, россия, москва