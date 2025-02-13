Около 3,5 млн квадратных метров дорожной разметки нанесли в Москве в 2024 г
В Москве за 2024 год нанесли около 3,5 млн квадратных метров дорожной разметки
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли в 2024 году около 3,5 миллиона квадратных метров дорожной разметки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках программ по комплексному благоустройству и текущему ремонту улиц после обновления асфальтобетонного покрытия нанесли более 547 тысяч квадратных метров разметки, повторно обновили свыше 2,9 миллиона "квадратов". Работы провели на ключевых магистралях и улицах, в первую очередь, возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, транспортных объектов и парков", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что мероприятия по нанесению разметки проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительных ограничений движения автотранспорта.
"Дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Холодный пластик используем для нанесения элементов сложной конфигурации и обозначения парковок, термопластик применяем для линий, разделяющих потоки. Оба состава разработаны специально для климатических условий центральной России. На завершающем этапе сверху наносятся микроскопические стеклошарики, которые обеспечивают светоотражение", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что обновили линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, ряд дублирующих дорожных знаков. Были размечены более 25 тысяч пешеходных переходов и свыше 11 тысяч остановок общественного транспорта.
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