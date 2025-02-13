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Бирюков: около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках капремонта - РИА Новости, 13.02.2025
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09:12 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/biryukov-1999014148.html
Бирюков: около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках капремонта
Бирюков: около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках капремонта - РИА Новости, 13.02.2025
Бирюков: около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках капремонта
В столице в ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2011 года заменили около 48 тысяч лифтов, сообщил журналистом... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:12:00+03:00
2025-02-13T09:12:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В столице в ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2011 года заменили около 48 тысяч лифтов, сообщил журналистом заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы, за 14 лет заменили в городе почти 48 тысяч лифтов. Соблюдение сроков их эксплуатации находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. "Замене подлежат как грузовые, так и пассажирские лифты. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники с большей грузоподъемностью. Там, где возможно, для удобства жителей увеличивается размер дверного проема. В новых кабинах панель управления выполнена из нержавеющей стали, кнопки с увеличенной площадью нажатия, подсветкой и шрифтом Брайля. Во всех новых лифтах есть цветной дисплей, зеркало и поручень на боковой или задней стене", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.
https://ria.ru/20250212/flot-1998822057.html
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москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
Бирюков: около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках капремонта

Бирюков: около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛифт в подъезде жилого дома в Москве
Лифт в подъезде жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лифт в подъезде жилого дома в Москве
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В столице в ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2011 года заменили около 48 тысяч лифтов, сообщил журналистом заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы, за 14 лет заменили в городе почти 48 тысяч лифтов. Соблюдение сроков их эксплуатации находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации.
"Замене подлежат как грузовые, так и пассажирские лифты. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники с большей грузоподъемностью. Там, где возможно, для удобства жителей увеличивается размер дверного проема. В новых кабинах панель управления выполнена из нержавеющей стали, кнопки с увеличенной площадью нажатия, подсветкой и шрифтом Брайля. Во всех новых лифтах есть цветной дисплей, зеркало и поручень на боковой или задней стене", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.
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