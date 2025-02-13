https://ria.ru/20250213/biryukov-1999014148.html

Бирюков: около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках капремонта

Бирюков: около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках капремонта - РИА Новости, 13.02.2025

Бирюков: около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках капремонта

В столице в ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2011 года заменили около 48 тысяч лифтов, сообщил журналистом... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:12:00+03:00

2025-02-13T09:12:00+03:00

2025-02-13T09:12:00+03:00

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В столице в ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2011 года заменили около 48 тысяч лифтов, сообщил журналистом заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Мэра Москвы, за 14 лет заменили в городе почти 48 тысяч лифтов. Соблюдение сроков их эксплуатации находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. "Замене подлежат как грузовые, так и пассажирские лифты. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники с большей грузоподъемностью. Там, где возможно, для удобства жителей увеличивается размер дверного проема. В новых кабинах панель управления выполнена из нержавеющей стали, кнопки с увеличенной площадью нажатия, подсветкой и шрифтом Брайля. Во всех новых лифтах есть цветной дисплей, зеркало и поручень на боковой или задней стене", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

https://ria.ru/20250212/flot-1998822057.html

https://ria.ru/20250212/moskva-1998773590.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков