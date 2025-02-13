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Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки - РИА Новости, 13.02.2025
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03:12 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998990794.html
Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки
Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки - РИА Новости, 13.02.2025
Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки
Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки, который позволяет незаметно отслеживать перемещение противника, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:12:00+03:00
2025-02-13T03:12:00+03:00
безопасность
технологии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки, который позволяет незаметно отслеживать перемещение противника, сообщили РИА Новости в Фонде поддержки проектов НТИ. "Российские разработчики оснастили БПЛА новым датчиком разведки. С помощью электромагнитного излучения система позволяет незаметно отслеживать перемещение противника. Универсальный датчик системы УВ-2 работает по принципу считывания изменений магнитного поля. При его обнаружении устройство подает на выходящую из него пару проводов напряжение встроенного источника питания. Датчик обладает функцией самоуничтожения и подрыва", - говорится в сообщении. Как отметили в фонде, эта разработка позволяет реагировать на наличие крупной техники и человека с оружием вблизи дрона, а также выдавать сигнал уничтожения записей камеры дрона и другого оборудования. По данным фонда, себестоимость разработки получилась ниже конкурентных западных продуктов в четыре раза.
https://ria.ru/20241226/dron-1991454696.html
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безопасность, технологии
Безопасность, Технологии
Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки

Фонд НТИ: российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки, который позволяет незаметно отслеживать перемещение противника, сообщили РИА Новости в Фонде поддержки проектов НТИ.
"Российские разработчики оснастили БПЛА новым датчиком разведки. С помощью электромагнитного излучения система позволяет незаметно отслеживать перемещение противника. Универсальный датчик системы УВ-2 работает по принципу считывания изменений магнитного поля. При его обнаружении устройство подает на выходящую из него пару проводов напряжение встроенного источника питания. Датчик обладает функцией самоуничтожения и подрыва", - говорится в сообщении.
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Как отметили в фонде, эта разработка позволяет реагировать на наличие крупной техники и человека с оружием вблизи дрона, а также выдавать сигнал уничтожения записей камеры дрона и другого оборудования.
По данным фонда, себестоимость разработки получилась ниже конкурентных западных продуктов в четыре раза.
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