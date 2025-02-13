https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998990794.html

Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки

Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки - РИА Новости, 13.02.2025

Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки

Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки, который позволяет незаметно отслеживать перемещение противника, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:12:00+03:00

2025-02-13T03:12:00+03:00

2025-02-13T03:12:00+03:00

безопасность

технологии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские разработчики оснастили беспилотники новым датчиком разведки, который позволяет незаметно отслеживать перемещение противника, сообщили РИА Новости в Фонде поддержки проектов НТИ. "Российские разработчики оснастили БПЛА новым датчиком разведки. С помощью электромагнитного излучения система позволяет незаметно отслеживать перемещение противника. Универсальный датчик системы УВ-2 работает по принципу считывания изменений магнитного поля. При его обнаружении устройство подает на выходящую из него пару проводов напряжение встроенного источника питания. Датчик обладает функцией самоуничтожения и подрыва", - говорится в сообщении. Как отметили в фонде, эта разработка позволяет реагировать на наличие крупной техники и человека с оружием вблизи дрона, а также выдавать сигнал уничтожения записей камеры дрона и другого оборудования. По данным фонда, себестоимость разработки получилась ниже конкурентных западных продуктов в четыре раза.

https://ria.ru/20241226/dron-1991454696.html

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии