https://ria.ru/20250213/berbok-1999063441.html

Бербок заявила о сигналах США для ЕС по переговорам о мире на Украине

Бербок заявила о сигналах США для ЕС по переговорам о мире на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Бербок заявила о сигналах США для ЕС по переговорам о мире на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что американцы посылают очень разные сигналы своими действиями по Украине и европейцам нужно вступить... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:04:00+03:00

2025-02-13T12:04:00+03:00

2025-02-13T12:08:00+03:00

украина

сша

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анналена бербок

дональд трамп

владимир путин

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что американцы посылают очень разные сигналы своими действиями по Украине и европейцам нужно вступить в интенсивные переговоры, чтобы обсудить мир на континенте. "Ещё ничего не решено, американцы посылают очень разные сигналы. Это означает, что мы должны вступить в интенсивные переговоры", - заявила Бербок в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Она намерена поднять этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности, где будут и представители США. "И сейчас совершенно неясно, в каком направлении мы двигаемся. Поэтому так важно, чтобы европейцы играли свою собственную роль. Не должно быть никаких переговоров за спиной Украины. Речь идёт о мире в Европе. Поэтому европейцы должны участвовать в переговорах", - сказала глава МИД ФРГ, подчеркнув, что европейцы должны инвестировать в собственную безопасность, чтобы обеспечить долгосрочный мир на континенте. Отвечая на вопрос ведущего, знала ли Германия заранее о разговоре президентов России и США, Бербок ответила, что звонок был очень спонтанным. "И это ровно то, как администрация Трампа действует по вопросу Украины. Поэтому необходимо поддерживать постоянный контакт со всеми заинтересованными сторонами. Это тоже отличается от того, как было раньше. Другие тоже не ведут внешнюю политику таким образом. Но сейчас реальность такова, что есть четыре, пять различных уполномоченных министров, и все они занимаются Украиной. Министр обороны был в НАТО. Министр финансов в то же время находится на Украине, сделал предложение по сырьевым товарам", - заявила министр. Министр отметила, что Европа не сможет заменить США, если они сократят военную поддержку Украины. "Конечно, Европа не сможет заменить США. И поэтому имеет центральное значение, чтобы мы вместе ясно давали понять американцам, что они тоже нуждаются в нас", - сказала Бербок. Кроме того, она подчеркнула, что без гарантий безопасности нельзя говорить об отправке военных в случае прекращения огня на Украине. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250205/zaharova-1997593440.html

https://ria.ru/20250203/berbok-1997125953.html

https://ria.ru/20250118/baerbock-1994371240.html

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украина, сша, россия, анналена бербок, дональд трамп, владимир путин, нато, мюнхенская конференция по безопасности