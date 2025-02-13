https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html

Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа

Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа

Глава МИД Германии Анналена Бербок испугалась разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Ее заявление приводит Politico... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:39:00+03:00

2025-02-13T08:39:00+03:00

2025-02-13T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок испугалась разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Ее заявление приводит Politico. "Мир может быть достигнут только вместе. А это значит с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу", — сказала она.После переговоров с Путиным Трамп на вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Владимира Зеленского из диалога с Россией, ответил отрицательно.Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

https://ria.ru/20250213/razgovor-1999007156.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html

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