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Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 13.02.2025 (обновлено: 15:46 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа
Глава МИД Германии Анналена Бербок испугалась разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Ее заявление приводит Politico... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:39:00+03:00
2025-02-13T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок испугалась разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Ее заявление приводит Politico. "Мир может быть достигнут только вместе. А это значит с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу", — сказала она.После переговоров с Путиным Трамп на вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Владимира Зеленского из диалога с Россией, ответил отрицательно.Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/razgovor-1999007156.html
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html
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в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, анналена бербок, мид германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, Анналена Бербок, МИД Германии
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа

Бербок призвала не забывать ЕС и Украину после беседы Путина и Трампа

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок испугалась разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Ее заявление приводит Politico.

"Мир может быть достигнут только вместе. А это значит с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу", — сказала она.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В США сделали трудное признание после беседы Путина и Трампа
08:18
После переговоров с Путиным Трамп на вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Владимира Зеленского из диалога с Россией, ответил отрицательно.
Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
СМИ раскрыли, как Путин и Трамп "ударили" по лидерам ЕС
09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСШАРоссияАнналена БербокМИД Германии
 
 
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