https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа
Глава МИД Германии Анналена Бербок испугалась разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Ее заявление приводит Politico... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:39:00+03:00
2025-02-13T08:39:00+03:00
2025-02-13T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
анналена бербок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999023196_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_71538eaf1859cb6fa6b62fbcf703243a.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок испугалась разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Ее заявление приводит Politico. "Мир может быть достигнут только вместе. А это значит с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу", — сказала она.После переговоров с Путиным Трамп на вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Владимира Зеленского из диалога с Россией, ответил отрицательно.Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/razgovor-1999007156.html
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999023196_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_bcb79772a66d511fa252ffed54fd08f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, анналена бербок, мид германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, Анналена Бербок, МИД Германии
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа
Бербок призвала не забывать ЕС и Украину после беседы Путина и Трампа