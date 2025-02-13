Глава Алексеевского муниципального округа вступила в отряд "БАРС-Белгород"
Глава Алексеевского муниципального округа Халеева вступила в "БАРС-Белгород"
© Светлана Халеева/TelegramГлава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева
Глава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Глава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева заявила в своем Telegram-канале, что вступает в добровольческий отряд "БАРС-Белгород" и обучение пригодится ей для принятия решений в нештатных ситуациях.
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"Вступаю в добровольческий отряд "БАРС-Белгород". Алексеевский муниципальный округ не является приграничным. Но я, как руководитель, хочу быть готова к любому варианту развития событий. Мне предстоит пройти обучение, которое, уверена, пригодится для принятия решений в нештатных ситуациях", - написала Халеева.
Она отметила, что вместе с бойцами отряда планирует выполнять необходимые задачи, направленные на защиту приграничных территорий. По ее словам, на время обучения обязанности главы администрации будет исполнять первый заместитель по АПК и имуществу Алексей Горбатенко. Халеева заверила, что останется на связи и постарается отвечать на обращения жителей по мере возможности.
Отряд "БАРС-Белгород" формируется по поручению президента России Владимира Путина. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.
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