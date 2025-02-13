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Глава Алексеевского муниципального округа вступила в отряд "БАРС-Белгород" - РИА Новости, 13.02.2025
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16:17 13.02.2025
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Глава Алексеевского муниципального округа вступила в отряд "БАРС-Белгород"
Глава Алексеевского муниципального округа вступила в отряд "БАРС-Белгород" - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Алексеевского муниципального округа вступила в отряд "БАРС-Белгород"
Глава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева заявила в своем Telegram-канале, что вступает в добровольческий... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:17:00+03:00
2025-02-13T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
владимир путин
общество
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Глава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева заявила в своем Telegram-канале, что вступает в добровольческий отряд "БАРС-Белгород" и обучение пригодится ей для принятия решений в нештатных ситуациях. "Вступаю в добровольческий отряд "БАРС-Белгород". Алексеевский муниципальный округ не является приграничным. Но я, как руководитель, хочу быть готова к любому варианту развития событий. Мне предстоит пройти обучение, которое, уверена, пригодится для принятия решений в нештатных ситуациях", - написала Халеева. Она отметила, что вместе с бойцами отряда планирует выполнять необходимые задачи, направленные на защиту приграничных территорий. По ее словам, на время обучения обязанности главы администрации будет исполнять первый заместитель по АПК и имуществу Алексей Горбатенко. Халеева заверила, что останется на связи и постарается отвечать на обращения жителей по мере возможности. Отряд "БАРС-Белгород" формируется по поручению президента России Владимира Путина. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.
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белгородская область, россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Общество
Глава Алексеевского муниципального округа вступила в отряд "БАРС-Белгород"

Глава Алексеевского муниципального округа Халеева вступила в "БАРС-Белгород"

© Светлана Халеева/TelegramГлава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева
Глава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Светлана Халеева/Telegram
Глава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Глава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева заявила в своем Telegram-канале, что вступает в добровольческий отряд "БАРС-Белгород" и обучение пригодится ей для принятия решений в нештатных ситуациях.
«
"Вступаю в добровольческий отряд "БАРС-Белгород". Алексеевский муниципальный округ не является приграничным. Но я, как руководитель, хочу быть готова к любому варианту развития событий. Мне предстоит пройти обучение, которое, уверена, пригодится для принятия решений в нештатных ситуациях", - написала Халеева.
Она отметила, что вместе с бойцами отряда планирует выполнять необходимые задачи, направленные на защиту приграничных территорий. По ее словам, на время обучения обязанности главы администрации будет исполнять первый заместитель по АПК и имуществу Алексей Горбатенко. Халеева заверила, что останется на связи и постарается отвечать на обращения жителей по мере возможности.
Отряд "БАРС-Белгород" формируется по поручению президента России Владимира Путина. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.
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