https://ria.ru/20250213/bars-1999155042.html

Глава Алексеевского муниципального округа вступила в отряд "БАРС-Белгород"

Глава Алексеевского муниципального округа вступила в отряд "БАРС-Белгород" - РИА Новости, 13.02.2025

Глава Алексеевского муниципального округа вступила в отряд "БАРС-Белгород"

Глава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева заявила в своем Telegram-канале, что вступает в добровольческий... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:17:00+03:00

2025-02-13T16:17:00+03:00

2025-02-13T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999153862_0:322:1892:1386_1920x0_80_0_0_77f44c659bec2d994376953bdc4ed866.jpg

БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Глава администрации Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева заявила в своем Telegram-канале, что вступает в добровольческий отряд "БАРС-Белгород" и обучение пригодится ей для принятия решений в нештатных ситуациях. "Вступаю в добровольческий отряд "БАРС-Белгород". Алексеевский муниципальный округ не является приграничным. Но я, как руководитель, хочу быть готова к любому варианту развития событий. Мне предстоит пройти обучение, которое, уверена, пригодится для принятия решений в нештатных ситуациях", - написала Халеева. Она отметила, что вместе с бойцами отряда планирует выполнять необходимые задачи, направленные на защиту приграничных территорий. По ее словам, на время обучения обязанности главы администрации будет исполнять первый заместитель по АПК и имуществу Алексей Горбатенко. Халеева заверила, что останется на связи и постарается отвечать на обращения жителей по мере возможности. Отряд "БАРС-Белгород" формируется по поручению президента России Владимира Путина. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.

https://ria.ru/20241128/rossiya-1986126685.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, владимир путин, общество