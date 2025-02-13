Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским
Экс-премьер Украины Азаров: Трамп не будет вести переговоры с Зеленским
© AP Photo / Andrew HarnikВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским по разрешению конфликта, его нужно менять, как и весь украинский режим, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
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"Трамп не собирается вести никаких дел с Зеленским. Надо менять его. На переговорах надо договариваться об изменении режима и проведении нормальных выборов", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
По мнению Азарова, если на смену режима Зеленского придет легитимная власть, тогда ее можно привлекать к любым договорам и формулировке гарантий безопасности.
"Новая власть будет выполнять эти условия, потому что это является условием для восстановления развития Украины", - полагает экс-премьер.
Комментируя бессрочные санкции Зеленского в отношении экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко,* бывший премьер подчеркнул, что Зеленский обещал его посадить еще в процессе своей избирательной кампании.
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"Всей Украине известны его воровские схемы. В данном случае он убирает политика, равноценного себе. Чем Зеленский отличается от Порошенко*? Ничем", - заключил экс-премьер.
Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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