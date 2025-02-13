https://ria.ru/20250213/azarov-1999137194.html

Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским

Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским - РИА Новости, 13.02.2025

Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским по разрешению конфликта, его нужно менять, как и весь украинский режим, считает... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:44:00+03:00

2025-02-13T15:44:00+03:00

2025-02-13T15:44:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

петр порошенко

европейская солидарность

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским по разрешению конфликта, его нужно менять, как и весь украинский режим, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. В четверг Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы. "Трамп не собирается вести никаких дел с Зеленским. Надо менять его. На переговорах надо договариваться об изменении режима и проведении нормальных выборов", - сказал он в эфире "Соловьев Live". По мнению Азарова, если на смену режима Зеленского придет легитимная власть, тогда ее можно привлекать к любым договорам и формулировке гарантий безопасности. "Новая власть будет выполнять эти условия, потому что это является условием для восстановления развития Украины", - полагает экс-премьер. Комментируя бессрочные санкции Зеленского в отношении экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко,* бывший премьер подчеркнул, что Зеленский обещал его посадить еще в процессе своей избирательной кампании. "Всей Украине известны его воровские схемы. В данном случае он убирает политика, равноценного себе. Чем Зеленский отличается от Порошенко*? Ничем", - заключил экс-премьер. Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988083585.html

https://ria.ru/20241107/uslovie-1982334012.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)