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Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским - РИА Новости, 13.02.2025
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15:44 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/azarov-1999137194.html
Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским
Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским - РИА Новости, 13.02.2025
Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским
Президент США Дональд Трамп не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским по разрешению конфликта, его нужно менять, как и весь украинский режим, считает... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:44:00+03:00
2025-02-13T15:44:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
петр порошенко
европейская солидарность
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским по разрешению конфликта, его нужно менять, как и весь украинский режим, считает бывший премьер Украины Николай Азаров. В четверг Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы. "Трамп не собирается вести никаких дел с Зеленским. Надо менять его. На переговорах надо договариваться об изменении режима и проведении нормальных выборов", - сказал он в эфире "Соловьев Live". По мнению Азарова, если на смену режима Зеленского придет легитимная власть, тогда ее можно привлекать к любым договорам и формулировке гарантий безопасности. "Новая власть будет выполнять эти условия, потому что это является условием для восстановления развития Украины", - полагает экс-премьер. Комментируя бессрочные санкции Зеленского в отношении экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко,* бывший премьер подчеркнул, что Зеленский обещал его посадить еще в процессе своей избирательной кампании. "Всей Украине известны его воровские схемы. В данном случае он убирает политика, равноценного себе. Чем Зеленский отличается от Порошенко*? Ничем", - заключил экс-премьер. Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988083585.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, европейская солидарность, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Европейская солидарность, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Азаров заявил, что Трамп не будет вести переговоры с Зеленским

Экс-премьер Украины Азаров: Трамп не будет вести переговоры с Зеленским

© AP Photo / Andrew HarnikВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет вести переговоры с Владимиром Зеленским по разрешению конфликта, его нужно менять, как и весь украинский режим, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
В четверг Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы.
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"Трамп не собирается вести никаких дел с Зеленским. Надо менять его. На переговорах надо договариваться об изменении режима и проведении нормальных выборов", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
По мнению Азарова, если на смену режима Зеленского придет легитимная власть, тогда ее можно привлекать к любым договорам и формулировке гарантий безопасности.
"Новая власть будет выполнять эти условия, потому что это является условием для восстановления развития Украины", - полагает экс-премьер.
Комментируя бессрочные санкции Зеленского в отношении экс-президента Украины, главы оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко,* бывший премьер подчеркнул, что Зеленский обещал его посадить еще в процессе своей избирательной кампании.
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"Всей Украине известны его воровские схемы. В данном случае он убирает политика, равноценного себе. Чем Зеленский отличается от Порошенко*? Ничем", - заключил экс-премьер.
Зеленский ввел в четверг в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, а также прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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