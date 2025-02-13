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Юрист рассказал об изменениях, которые ждут российских водителей в марте - РИА Новости, 13.02.2025
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02:18 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/avto-1998987659.html
Юрист рассказал об изменениях, которые ждут российских водителей в марте
Юрист рассказал об изменениях, которые ждут российских водителей в марте - РИА Новости, 13.02.2025
Юрист рассказал об изменениях, которые ждут российских водителей в марте
Граждане РФ с марта смогут без полиса ОСАГО поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять машину с регистрации, рассказал РИА Новости юрист, руководитель... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T02:18:00+03:00
2025-02-13T02:18:00+03:00
общество
авто
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
гибдд мвд рф
осаго
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Граждане РФ с марта смогут без полиса ОСАГО поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять машину с регистрации, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Президент России Владимир Путин 8 июля 2024 года подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающий снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Закон вступит в силу с 1 марта этого года. "Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что если новый автовладелец не планирует пользоваться машиной в ближайшее время, или у продавца автомобиля нет полиса, то для перегона личного транспорта в ГИБДД и обратно гражданин может оформить краткосрочный полис. Причем такой документ можно оформить даже на один день, подчеркнул Хаминский. "Автовладельцам также надо иметь ввиду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей", - предупредил юрист.
https://ria.ru/20250209/osago-1998211897.html
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общество, авто, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Юрист рассказал об изменениях, которые ждут российских водителей в марте

Юрист Хаминский: с марта россияне смогут поставить машину на учет без ОСАГО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВыдача полисов ОСАГО
Выдача полисов ОСАГО - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Граждане РФ с марта смогут без полиса ОСАГО поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять машину с регистрации, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Президент России Владимир Путин 8 июля 2024 года подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающий снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Закон вступит в силу с 1 марта этого года.
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"Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что если новый автовладелец не планирует пользоваться машиной в ближайшее время, или у продавца автомобиля нет полиса, то для перегона личного транспорта в ГИБДД и обратно гражданин может оформить краткосрочный полис. Причем такой документ можно оформить даже на один день, подчеркнул Хаминский.
"Автовладельцам также надо иметь ввиду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей", - предупредил юрист.
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