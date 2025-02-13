https://ria.ru/20250213/avto-1998987659.html
Юрист рассказал об изменениях, которые ждут российских водителей в марте
Юрист рассказал об изменениях, которые ждут российских водителей в марте - РИА Новости, 13.02.2025
Юрист рассказал об изменениях, которые ждут российских водителей в марте
Граждане РФ с марта смогут без полиса ОСАГО поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять машину с регистрации, рассказал РИА Новости юрист, руководитель... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T02:18:00+03:00
2025-02-13T02:18:00+03:00
2025-02-13T02:18:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Граждане РФ с марта смогут без полиса ОСАГО поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять машину с регистрации, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Президент России Владимир Путин 8 июля 2024 года подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающий снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Закон вступит в силу с 1 марта этого года. "Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим", - рассказал Хаминский. Юрист добавил, что если новый автовладелец не планирует пользоваться машиной в ближайшее время, или у продавца автомобиля нет полиса, то для перегона личного транспорта в ГИБДД и обратно гражданин может оформить краткосрочный полис. Причем такой документ можно оформить даже на один день, подчеркнул Хаминский. "Автовладельцам также надо иметь ввиду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей", - предупредил юрист.
https://ria.ru/20250209/osago-1998211897.html
https://ria.ru/20241231/jurist-1992158691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Юрист рассказал об изменениях, которые ждут российских водителей в марте
Юрист Хаминский: с марта россияне смогут поставить машину на учет без ОСАГО
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Граждане РФ с марта смогут без полиса ОСАГО поставить на учет свой автомобиль в ГИБДД или снять машину с регистрации, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Президент России Владимир Путин
8 июля 2024 года подписал закон, исключающий полис ОСАГ
О из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, а также разрешающий снимать с регистрации в ГИБДД
похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Закон вступит в силу с 1 марта этого года.
"Действительно, принятый закон облегчит постановку и снятие с учета автомобиля для граждан. Однако, несмотря на отмену необходимости иметь полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, для управления автомобилем полис все равно необходим", - рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что если новый автовладелец не планирует пользоваться машиной в ближайшее время, или у продавца автомобиля нет полиса, то для перегона личного транспорта в ГИБДД и обратно гражданин может оформить краткосрочный полис. Причем такой документ можно оформить даже на один день, подчеркнул Хаминский.
"Автовладельцам также надо иметь ввиду, что в 2025 году вырастет штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, такой штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей", - предупредил юрист.