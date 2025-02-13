https://ria.ru/20250213/ataka-1998997233.html

При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина

При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина - РИА Новости, 13.02.2025

При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина

Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, работа станции аэрации не нарушена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:25:00+03:00

2025-02-13T05:25:00+03:00

2025-02-13T07:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, работа станции аэрации не нарушена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале."В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Артамонов добавил, что работа станции аэрации не нарушена.Ранее губернатор сообщал, что Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА, работает ПВО, красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах.

https://ria.ru/20250213/lipetsk-1998997106.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

липецк

елец

россия

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Дарья Буймова

происшествия, липецкая область, игорь артамонов, липецк, елец, россия