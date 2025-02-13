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При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 13.02.2025 (обновлено: 07:28 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ataka-1998997233.html
При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина
При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина - РИА Новости, 13.02.2025
При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина
Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, работа станции аэрации не нарушена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:25:00+03:00
2025-02-13T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
липецк
елец
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, работа станции аэрации не нарушена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале."В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Артамонов добавил, что работа станции аэрации не нарушена.Ранее губернатор сообщал, что Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА, работает ПВО, красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах.
https://ria.ru/20250213/lipetsk-1998997106.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов, липецк, елец, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Елец, Россия
При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина

При падении обломков БПЛА пострадала сотрудница липецкой станции аэрации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, работа станции аэрации не нарушена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь", - написал он.
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Артамонов добавил, что работа станции аэрации не нарушена.
Ранее губернатор сообщал, что Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА, работает ПВО, красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЕлецРоссия
 
 
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