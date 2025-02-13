https://ria.ru/20250213/ataka-1998997233.html
При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина
При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина - РИА Новости, 13.02.2025
При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина
Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, работа станции аэрации не нарушена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:25:00+03:00
2025-02-13T05:25:00+03:00
2025-02-13T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, работа станции аэрации не нарушена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале."В результате падения обломков БПЛА на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь", - написал он.Артамонов добавил, что работа станции аэрации не нарушена.Ранее губернатор сообщал, что Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА, работает ПВО, красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах.
https://ria.ru/20250213/lipetsk-1998997106.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Елец, Россия
При падении обломков беспилотника в Липецкой области пострадала женщина
При падении обломков БПЛА пострадала сотрудница липецкой станции аэрации