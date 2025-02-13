https://ria.ru/20250213/ataka-1998993774.html
Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА
Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025
Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА
Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников, работает ПВО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T04:24:00+03:00
2025-02-13T04:24:00+03:00
2025-02-13T05:21:00+03:00
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елец
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников, работает ПВО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления", — написал он.В результате падения обломков дрона получила ранения сотрудница станции аэрации. Работа самого объекта не пострадала.Также в результате атаки в нескольких районах Липецка отключилось электричество. Его оперативно восстановили.Ранее губернатор объявил красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, липецк, елец, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Елец, Происшествия
Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА
Артамонов: Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА, работает ПВО