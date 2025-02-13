https://ria.ru/20250213/armeniya-1999200492.html

Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве

Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.02.2025

Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве

Русский Дом в Армении (представительство Россотрудничества) и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук республики подписали... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:09:00+03:00

2025-02-13T18:09:00+03:00

2025-02-13T18:42:00+03:00

армения

ереван

армен саркисян (днр)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Русский Дом в Армении (представительство Россотрудничества) и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук республики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает в четверг пресс-служба представительства. "Россотрудничество и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук Республики Армения (МНОЦ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ, направлен на укрепление взаимодействия в сфере науки, образования, туризма и культурного обмена", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение предусматривает совместные исследовательские проекты, организацию конференций и семинаров. Особое внимание стороны уделят поддержке молодых специалистов. В свою очередь директор МНОЦ Армен Саркисян назвал сотрудничество с Россотрудничеством важным. В частности, по его словам, сфера туризма имеет первостепенное значение как на уровне страны, так и в самом центре. "Поэтому, когда речь зашла об этой программе, я сразу же положительно отреагировал, так как она может создать возможности, которые поспособствуют положительным изменениям в сфере туризма не только в Ереване, но и в Гюмри", - отметил директор. Международный научно-образовательный центр является одним из структурных подразделений Национальной академии наук Армении. Изначально деятельность центра была направлена на подготовку высококвалифицированных научно-педагогических кадров на базе материально-технической базы академии через аспирантуру, соискательство и докторантуру. Позднее центр расширил свою деятельность, организовав обучение по магистерским программам с целью обеспечения плавного перехода от образования к науке. В центре действует более 20 кафедр, на которых реализуются магистерские программы по 33 специальностям.

https://ria.ru/20250213/tsar-1999163003.html

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армения

ереван

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армения, ереван, армен саркисян (днр), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире