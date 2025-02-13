Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве
Россотрудничество и МНОЦ Нацакадемии наук Армении договорились о сотрудничестве
© Фото : Русский дом в АрменииРусский Дом в Армении
© Фото : Русский дом в Армении
Русский Дом в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Русский Дом в Армении (представительство Россотрудничества) и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук республики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает в четверг пресс-служба представительства.
«
"Россотрудничество и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук Республики Армения (МНОЦ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ, направлен на укрепление взаимодействия в сфере науки, образования, туризма и культурного обмена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение предусматривает совместные исследовательские проекты, организацию конференций и семинаров. Особое внимание стороны уделят поддержке молодых специалистов.
В свою очередь директор МНОЦ Армен Саркисян назвал сотрудничество с Россотрудничеством важным. В частности, по его словам, сфера туризма имеет первостепенное значение как на уровне страны, так и в самом центре. "Поэтому, когда речь зашла об этой программе, я сразу же положительно отреагировал, так как она может создать возможности, которые поспособствуют положительным изменениям в сфере туризма не только в Ереване, но и в Гюмри", - отметил директор.
Международный научно-образовательный центр является одним из структурных подразделений Национальной академии наук Армении. Изначально деятельность центра была направлена на подготовку высококвалифицированных научно-педагогических кадров на базе материально-технической базы академии через аспирантуру, соискательство и докторантуру. Позднее центр расширил свою деятельность, организовав обучение по магистерским программам с целью обеспечения плавного перехода от образования к науке. В центре действует более 20 кафедр, на которых реализуются магистерские программы по 33 специальностям.
В Русском доме в Баку рассказали о приостановке деятельности
11 февраля, 14:12