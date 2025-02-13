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Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.02.2025
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18:09 13.02.2025 (обновлено: 18:42 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/armeniya-1999200492.html
Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве
Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.02.2025
Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве
Русский Дом в Армении (представительство Россотрудничества) и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук республики подписали... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:09:00+03:00
2025-02-13T18:42:00+03:00
армения
ереван
армен саркисян (днр)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Русский Дом в Армении (представительство Россотрудничества) и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук республики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает в четверг пресс-служба представительства. "Россотрудничество и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук Республики Армения (МНОЦ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ, направлен на укрепление взаимодействия в сфере науки, образования, туризма и культурного обмена", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение предусматривает совместные исследовательские проекты, организацию конференций и семинаров. Особое внимание стороны уделят поддержке молодых специалистов. В свою очередь директор МНОЦ Армен Саркисян назвал сотрудничество с Россотрудничеством важным. В частности, по его словам, сфера туризма имеет первостепенное значение как на уровне страны, так и в самом центре. "Поэтому, когда речь зашла об этой программе, я сразу же положительно отреагировал, так как она может создать возможности, которые поспособствуют положительным изменениям в сфере туризма не только в Ереване, но и в Гюмри", - отметил директор. Международный научно-образовательный центр является одним из структурных подразделений Национальной академии наук Армении. Изначально деятельность центра была направлена на подготовку высококвалифицированных научно-педагогических кадров на базе материально-технической базы академии через аспирантуру, соискательство и докторантуру. Позднее центр расширил свою деятельность, организовав обучение по магистерским программам с целью обеспечения плавного перехода от образования к науке. В центре действует более 20 кафедр, на которых реализуются магистерские программы по 33 специальностям.
https://ria.ru/20250213/tsar-1999163003.html
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армения, ереван, армен саркисян (днр), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Армения, Ереван, Армен Саркисян (ДНР), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Русский Дом в Армении подписал соглашение о сотрудничестве

Россотрудничество и МНОЦ Нацакадемии наук Армении договорились о сотрудничестве

© Фото : Русский дом в АрменииРусский Дом в Армении
Русский Дом в Армении - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Русский дом в Армении
Русский Дом в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 фев – РИА Новости. Русский Дом в Армении (представительство Россотрудничества) и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук республики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает в четверг пресс-служба представительства.
«
"Россотрудничество и Международный научно-образовательный центр Национальной академии наук Республики Армения (МНОЦ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ, направлен на укрепление взаимодействия в сфере науки, образования, туризма и культурного обмена", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что соглашение предусматривает совместные исследовательские проекты, организацию конференций и семинаров. Особое внимание стороны уделят поддержке молодых специалистов.
В свою очередь директор МНОЦ Армен Саркисян назвал сотрудничество с Россотрудничеством важным. В частности, по его словам, сфера туризма имеет первостепенное значение как на уровне страны, так и в самом центре. "Поэтому, когда речь зашла об этой программе, я сразу же положительно отреагировал, так как она может создать возможности, которые поспособствуют положительным изменениям в сфере туризма не только в Ереване, но и в Гюмри", - отметил директор.
Международный научно-образовательный центр является одним из структурных подразделений Национальной академии наук Армении. Изначально деятельность центра была направлена на подготовку высококвалифицированных научно-педагогических кадров на базе материально-технической базы академии через аспирантуру, соискательство и докторантуру. Позднее центр расширил свою деятельность, организовав обучение по магистерским программам с целью обеспечения плавного перехода от образования к науке. В центре действует более 20 кафедр, на которых реализуются магистерские программы по 33 специальностям.
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