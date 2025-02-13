https://ria.ru/20250213/arest-1999245390.html

Фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries продлили арест

Фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries продлили арест - РИА Новости, 13.02.2025

Фигурантам дела о стрельбе у офиса Wildberries продлили арест

Басманный суд Москвы продлил до 18 мая срок ареста 23 фигурантам по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T22:18:00+03:00

2025-02-13T22:18:00+03:00

2025-02-13T22:20:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 18 мая срок ареста 23 фигурантам по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в суде."Постановлениями суда удовлетворены ходатайства следователей о продлении до 18 мая меры пресечения в виде содержания под стражей 23 обвиняемым", - сказала собеседница агентства.Судебные заседания прошли в закрытом режиме.Ранее по белу следователи допросили более 30 свидетелей по делу, провели более 50 обысков, выемок и осмотров предметов, а также назначили более 30 судебных экспертиз, в том числе комплексных.Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла 18 сентября. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Срок ареста впоследствии был продлен до февраля.Как говорится в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением".

https://rsport.ria.ru/20241209/chichaev-1988193573.html

https://ria.ru/20250210/wildberries-1998438281.html

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

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происшествия, москва, wildberries, россия, следственный комитет россии (ск рф)