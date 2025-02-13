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Американец переехал в Россию и поразился уровню жизни в стране
Американец переехал в Россию и поразился уровню жизни в стране - РИА Новости, 13.02.2025
Американец переехал в Россию и поразился уровню жизни в стране
Американец Эрик Пичони переехал в Ярославль и поразился доступным ценам в России, об этом он заявил в своем видеоблоге на YouTube. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:38:00+03:00
2025-02-13T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американец Эрик Пичони переехал в Ярославль и поразился доступным ценам в России, об этом он заявил в своем видеоблоге на YouTube."Мы были изрядно шокированы, когда все подсчитали. <...> В России мы покупаем гораздо больше свежих и более качественных продуктов. И в целом едим намного больше. Мы не сидим на одном рисе и макаронах. Здесь мы можем позволить себе покупать более качественные продукты и мясо, а не только макароны и курицу. Например, мы регулярно покупаем шашлык из свинины или курицы", — рассказал он.Пичони добавил, что его семья часто заказывает еду, включая фастфуд и суши, цены на которые мужчина назвал "супердешевыми".По подсчетам американца, в США они тратили значительно больше еще и на коммунальные услуги.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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россия, ярославль, сша, общество
Россия, Ярославль, США, Общество
Американец переехал в Россию и поразился уровню жизни в стране
Американец, переехавший в РФ, поразился низким ценам