https://ria.ru/20250213/aksenov-1999177384.html

В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма

В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма - РИА Новости, 13.02.2025

В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма

Три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:10:00+03:00

2025-02-13T17:10:00+03:00

2025-02-13T17:15:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости представитель суда.ФСБ РФ в начале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. В начале февраля прокуратура Крыма сообщила, что направила в суд три уголовных дела в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Дела были возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту", а также "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств"."Три уголовных дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко поступили в суд", - сказал собеседник агентства.По информации прокуратуры республики, в состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения . Позже еще одним членом группы стал Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения террористического акта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997760898.html

https://ria.ru/20250122/prilepin-1994948749.html

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происшествия, россия, симферополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, республика крым