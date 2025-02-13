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В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма - РИА Новости, 13.02.2025
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17:10 13.02.2025 (обновлено: 17:15 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/aksenov-1999177384.html
В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма
В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма - РИА Новости, 13.02.2025
В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма
Три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:10:00+03:00
2025-02-13T17:15:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости представитель суда.ФСБ РФ в начале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. В начале февраля прокуратура Крыма сообщила, что направила в суд три уголовных дела в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Дела были возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту", а также "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств"."Три уголовных дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко поступили в суд", - сказал собеседник агентства.По информации прокуратуры республики, в состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения . Позже еще одним членом группы стал Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения террористического акта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997760898.html
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происшествия, россия, симферополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, республика крым
Происшествия, Россия, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Республика Крым
В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма

В суд поступили три уголовных дела о подготовке покушения на Аксенова

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Три уголовных дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в Южный окружной военный суд, сообщил РИА Новости представитель суда.
ФСБ РФ в начале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. В начале февраля прокуратура Крыма сообщила, что направила в суд три уголовных дела в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Дела были возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту", а также "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств".
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"Три уголовных дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко поступили в суд", - сказал собеседник агентства.
По информации прокуратуры республики, в состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения . Позже еще одним членом группы стал Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения террористического акта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.
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