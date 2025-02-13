https://ria.ru/20250213/aeroport-1999234114.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения
В аэропорту Сочи сняли ограничения - РИА Новости, 13.02.2025
В аэропорту Сочи сняли ограничения
Временные ограничения, введенные на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, сняты, в период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:35:00+03:00
2025-02-13T20:35:00+03:00
2025-02-13T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Временные ограничения, введенные на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, сняты, в период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Сочи в 20.07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи", - написал он. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, заключил представитель Росавиации.
https://ria.ru/20250212/rosaviatsija-1998779123.html
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, общество, безопасность
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Общество, Безопасность
В аэропорту Сочи сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов