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Обстановка на ЗАЭС напряженная, но контролируемая, заявили в Администрации - РИА Новости, 13.02.2025
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09:18 13.02.2025 (обновлено: 09:23 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/administratsiya-1999016496.html
Обстановка на ЗАЭС напряженная, но контролируемая, заявили в Администрации
Обстановка на ЗАЭС напряженная, но контролируемая, заявили в Администрации - РИА Новости, 13.02.2025
Обстановка на ЗАЭС напряженная, но контролируемая, заявили в Администрации
Директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина охарактеризовала сложившуюся на станции обстановку после срыва... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:18:00+03:00
2025-02-13T09:23:00+03:00
магатэ
мария захарова
днепр (город)
украина
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в мире
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина охарактеризовала сложившуюся на станции обстановку после срыва ротации экспертов МАГАТЭ как напряженную, но контролируемую.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на территории подконтрольной ВСУ. При этом колонна, в которой находились российские военные и эксперты МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу."Обстановка напряженная, но контролируемая" , - сказала Яшина.На станции с 10 декабря находятся три эксперта, им на смену вчера ехали 4 инспектора, отметила она."Задача экспертов даже при отмененной ротации не меняется: наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической" , - добавила собеседница агентства.Станция работает в прежнем режиме - "режиме без генерации", отметила Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.
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магатэ, мария захарова, днепр (город), украина, россия, в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс
МАГАТЭ, Мария Захарова, Днепр (город), Украина, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Обстановка на ЗАЭС напряженная, но контролируемая, заявили в Администрации

Администрация: Обстановка на ЗАЭС напряженная, но контролируемая

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Директор по связям с общественностью Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина охарактеризовала сложившуюся на станции обстановку после срыва ротации экспертов МАГАТЭ как напряженную, но контролируемую.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на территории подконтрольной ВСУ. При этом колонна, в которой находились российские военные и эксперты МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
"Обстановка напряженная, но контролируемая" , - сказала Яшина.
На станции с 10 декабря находятся три эксперта, им на смену вчера ехали 4 инспектора, отметила она.
"Задача экспертов даже при отмененной ротации не меняется: наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической" , - добавила собеседница агентства.
Станция работает в прежнем режиме - "режиме без генерации", отметила Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. Ротация все это время проходила через территорию Украины.
Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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МАГАТЭМария ЗахароваДнепр (город)УкраинаРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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