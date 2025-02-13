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Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок - РИА Новости, 13.02.2025
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Культура
 
14:38 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/abhazija-1999116504.html
Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок
Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок - РИА Новости, 13.02.2025
Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок
Деятели культуры Абхазии обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой на встрече в Сухуме с просьбой обсудить возможность облегчить таможенные процедуры... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:38:00+03:00
2025-02-13T14:38:00+03:00
культура
абхазия
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Деятели культуры Абхазии обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой на встрече в Сухуме с просьбой обсудить возможность облегчить таможенные процедуры для организации музейных выставок. Сейчас сложности оформления на границе препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями. "Будем сейчас работать с нашими коллегами-таможенниками, будем это регулировать", — сказала министр в ответ на обращение. Кроме того, на встрече обсуждалась совместная подготовка музейных реставраторов. Как пояснила Любимова, нехватка людей этой профессии — общемировая проблема. "Это не проблема Абхазии, это не проблема России. Это проблема вообще в принципе в мире, что уникальных объектов больше, чем специалистов. Это вопрос, которым должно заниматься государство. Давайте учиться вместе", — отметила министр.
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абхазия, россия, сухум, ольга любимова, новости культуры, музеи
Культура, Абхазия, Россия, Сухум, Ольга Любимова, Новости культуры, Музеи
Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок

В Абхазии попросили Россию облегчить таможенные процедуры для музейных выставок

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Абхазии
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Абхазии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Абхазии
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Деятели культуры Абхазии обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой на встрече в Сухуме с просьбой обсудить возможность облегчить таможенные процедуры для организации музейных выставок.
Сейчас сложности оформления на границе препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями.
«
"Будем сейчас работать с нашими коллегами-таможенниками, будем это регулировать", — сказала министр в ответ на обращение.
Кроме того, на встрече обсуждалась совместная подготовка музейных реставраторов. Как пояснила Любимова, нехватка людей этой профессии — общемировая проблема.
"Это не проблема Абхазии, это не проблема России. Это проблема вообще в принципе в мире, что уникальных объектов больше, чем специалистов. Это вопрос, которым должно заниматься государство. Давайте учиться вместе", — отметила министр.
Министр культуры России Ольга Любимова и и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр во время встречи в Сухуме. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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КультураАбхазияРоссияСухумОльга ЛюбимоваНовости культурыМузеи
 
 
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