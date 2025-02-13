https://ria.ru/20250213/abhazija-1999116504.html
Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок
Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок - РИА Новости, 13.02.2025
Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок
Деятели культуры Абхазии обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой на встрече в Сухуме с просьбой обсудить возможность облегчить таможенные процедуры... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:38:00+03:00
2025-02-13T14:38:00+03:00
2025-02-13T14:38:00+03:00
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Деятели культуры Абхазии обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой на встрече в Сухуме с просьбой обсудить возможность облегчить таможенные процедуры для организации музейных выставок. Сейчас сложности оформления на границе препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями. "Будем сейчас работать с нашими коллегами-таможенниками, будем это регулировать", — сказала министр в ответ на обращение. Кроме того, на встрече обсуждалась совместная подготовка музейных реставраторов. Как пояснила Любимова, нехватка людей этой профессии — общемировая проблема. "Это не проблема Абхазии, это не проблема России. Это проблема вообще в принципе в мире, что уникальных объектов больше, чем специалистов. Это вопрос, которым должно заниматься государство. Давайте учиться вместе", — отметила министр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, сухум, ольга любимова, новости культуры, музеи
Культура, Абхазия, Россия, Сухум, Ольга Любимова, Новости культуры, Музеи
Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок
В Абхазии попросили Россию облегчить таможенные процедуры для музейных выставок
СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Деятели культуры Абхазии обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой на встрече в Сухуме с просьбой обсудить возможность облегчить таможенные процедуры для организации музейных выставок.
Сейчас сложности оформления на границе препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями.
«
"Будем сейчас работать с нашими коллегами-таможенниками, будем это регулировать", — сказала министр в ответ на обращение.
Кроме того, на встрече обсуждалась совместная подготовка музейных реставраторов. Как пояснила Любимова, нехватка людей этой профессии — общемировая проблема.
"Это не проблема Абхазии, это не проблема России. Это проблема вообще в принципе в мире, что уникальных объектов больше, чем специалистов. Это вопрос, которым должно заниматься государство. Давайте учиться вместе", — отметила министр.