https://ria.ru/20250213/abhazija-1999116504.html

Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок

Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок - РИА Новости, 13.02.2025

Россия и Абхазия обсудят облегчение процедур для организации выставок

Деятели культуры Абхазии обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой на встрече в Сухуме с просьбой обсудить возможность облегчить таможенные процедуры... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:38:00+03:00

2025-02-13T14:38:00+03:00

2025-02-13T14:38:00+03:00

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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Деятели культуры Абхазии обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой на встрече в Сухуме с просьбой обсудить возможность облегчить таможенные процедуры для организации музейных выставок. Сейчас сложности оформления на границе препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями. "Будем сейчас работать с нашими коллегами-таможенниками, будем это регулировать", — сказала министр в ответ на обращение. Кроме того, на встрече обсуждалась совместная подготовка музейных реставраторов. Как пояснила Любимова, нехватка людей этой профессии — общемировая проблема. "Это не проблема Абхазии, это не проблема России. Это проблема вообще в принципе в мире, что уникальных объектов больше, чем специалистов. Это вопрос, которым должно заниматься государство. Давайте учиться вместе", — отметила министр.

https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998974751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, россия, сухум, ольга любимова, новости культуры, музеи