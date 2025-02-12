https://ria.ru/20250212/zoloto-1998752019.html

Россия сохранила второе место в мире по производству золота

Россия сохранила второе место в мире по производству золота - РИА Новости, 12.02.2025

Россия сохранила второе место в мире по производству золота

Россия в 2024 году сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском примерно в 330 тонн, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:03:00+03:00

2025-02-12T04:03:00+03:00

2025-02-12T04:03:00+03:00

экономика

россия

сша

китай

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

евросоюз

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия в 2024 году сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском примерно в 330 тонн, подсчитало РИА Новости по данным профильных национальных министерств и служб. Россия с 2022 года данные по производству золота в абсолютном выражении не раскрывает. В 2021 году Минфин сообщал, что производство этого металла (без учета вторичного производства из лома) составляло 313,8 тонны. По данным Росстата, производство золота в прошлом году вернулось к росту, увеличившись на 5,3%. Исходя из этого, в прошлом году оно полностью отыграло снижение 2023 года и составило примерно 330 тонн. Лидером по производству золота в 2024 году остался Китай, выпустив 377 тонн этого металла, что на 0,6% больше показателя годом ранее. Австралия стала третьей, при этом ее производство сокращается третий год подряд - в этот раз, по данным Геологической службы США, на 2%, до 290 тонн. В пятерку также входят Канада и США: первая нарастила производство на 1%, до 200 тонн, а вторая страна, наоборот, сократила выпуск на 5,9%, до 160 тонн золота. Мировое производство золота в прошлом году выросло на 0,5% и составило 3267 тонн. Помимо России, наиболее заметный прирост выпуска среди крупнейших производителей зафиксировала Гана (+3,2%, 130 тонн) и Мексика (+2,4%, 130 тонн). Россия является одним из крупнейших экспортеров золота в мире. В 2022 году США, ЕС, Швейцария и Великобритания, которые входили в список основных покупателей этого российского драгметалла, ввели эмбарго на его импорт.

https://ria.ru/20240913/dobycha-1972414737.html

https://ria.ru/20241020/zoloto-1978949283.html

россия

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, китай, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), евросоюз