https://ria.ru/20250212/zhurnalist-1998937011.html

В секторе Газа в 2024 году погибло рекордное число журналистов

В секторе Газа в 2024 году погибло рекордное число журналистов - РИА Новости, 12.02.2025

В секторе Газа в 2024 году погибло рекордное число журналистов

Рекордное число журналистов (124 человека) погибли в результате своей профессиональной деятельности в 2024 году, из них около 70% стали жертвами конфликта в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:48:00+03:00

2025-02-12T18:48:00+03:00

2025-02-12T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рекордное число журналистов (124 человека) погибли в результате своей профессиональной деятельности в 2024 году, из них около 70% стали жертвами конфликта в секторе Газа, сообщил комитет защиты журналистов (CPJ). "В 2024 году было убито больше журналистов, чем в любой другой год с тех пор, как комитет по защите журналистов начал собирать данные более трех десятилетий назад. В прошлом году было убито не менее 124 журналистов и работников СМИ, почти две трети из них — палестинцы, убитые Израилем", - говорится в отчете организации. Отмечается, что число погибших журналистов и работников СМИ лишь в секторе Газа в 2024 году составило 85 человек, в 2023 - 78. За пределами сектора Газа комитет задокументировал убийства журналистов в Судане (6), Пакистане (6), Мексике (5), Сирии (4), Мьянме (3), Ираке (3), Ливане (3) и Гаити (2). Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20241226/gaza-1991355983.html

https://ria.ru/20241212/zhurnalisty-1988818733.html

https://ria.ru/20240826/pravozaschitniki-1968570121.html

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