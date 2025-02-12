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Против журналиста El Mundo возбудили уголовное дело
Против журналиста El Mundo возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.02.2025
Против журналиста El Mundo возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено против журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, незаконно побывавшего в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:27:00+03:00
2025-02-12T13:27:00+03:00
2025-02-12T13:40:00+03:00
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, незаконно побывавшего в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, который подозревается в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в феврале 2025 года Рохас без документов на право въезда в РФ совместно с военнослужащими вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую госграницу и находился в Суджанском районе Курской области.В настоящее время следствием принимаются меры к установлению его местонахождения и задержанию.
https://ria.ru/20240617/sud-1953315412.html
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el mundo, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, украина, происшествия
El Mundo, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курская область, Украина, Происшествия
Против журналиста El Mundo возбудили уголовное дело
На журналиста Рохаса, незаконно посетившего Курскую область, завели дело