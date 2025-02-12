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Против журналиста El Mundo возбудили уголовное дело

Против журналиста El Mundo возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.02.2025

Против журналиста El Mundo возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, незаконно побывавшего в Курской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:27:00+03:00

2025-02-12T13:27:00+03:00

2025-02-12T13:40:00+03:00

el mundo

следственный комитет россии (ск рф)

россия

курская область

украина

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, незаконно побывавшего в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, который подозревается в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в феврале 2025 года Рохас без документов на право въезда в РФ совместно с военнослужащими вооруженных формирований Украины незаконно пересек российскую госграницу и находился в Суджанском районе Курской области.В настоящее время следствием принимаются меры к установлению его местонахождения и задержанию.

https://ria.ru/20240617/sud-1953315412.html

россия

курская область

украина

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el mundo, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, украина, происшествия