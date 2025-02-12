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Жога предложил создать долгосрочные программы помощи ветеранам СВО
Жога предложил создать долгосрочные программы помощи ветеранам СВО - РИА Новости, 12.02.2025
Жога предложил создать долгосрочные программы помощи ветеранам СВО
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Жога заявил о необходимости создания долгосрочных программ поддержки ветеранов СВО, РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:14:00+03:00
2025-02-12T18:14:00+03:00
2025-02-12T18:16:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Жога заявил о необходимости создания долгосрочных программ поддержки ветеранов СВО, которые будут сопровождать их на протяжении жизни, сообщил аппарат полпредства. "Текущее количество ветеранов – это не более чем тренировка перед близкой перспективой, когда десятки тысяч участников СВО вернутся домой. Всем им необходимо будет оказать всю необходимую помощь в адаптации к мирной жизни. При этом поддержка не должна ограничиваться краткосрочными мерами. Необходимы долгосрочные программы, которые будут сопровождать ветеранов на протяжении всей их жизни, включая медицинские и культурно-образовательные проекты", - приводятся в сообщении слова Жоги. По его словам, необходимо обеспечить достаточный уровень социальной поддержки, внедрить программы социальной и медицинской реабилитации, чтобы ветераны возвращались в общество активными и деятельными ее членами. Помимо этого, меры поддержки должны включать помощь в трудоустройстве, переобучение и профессиональную ориентацию, добавил Жога. Полпред отметил, что на территории УрФО реализуется свыше 80 региональных мер поддержки участников СВО. Помощь включает в себя выплаты при заключении контракта, а также по гибели военнослужащих и получению инвалидности, комплексную социальную поддержку семей военнослужащих, улучшение жилищных условий и получение земельных наделов, медицинскую помощь и другие. Среди лучших практик он отметил круглосуточные горячие линии, ведение баз пропавших без вести, активное сотрудничество с волонтерами и шефство над отдельными подразделениями.
https://ria.ru/20250203/golikova-1997029667.html
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общество, владимир жога, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Жога, Россия, Вооруженные силы РФ
Жога предложил создать долгосрочные программы помощи ветеранам СВО
Полпред в УрФО Жога предложил идею долгосрочных программ помощи ветеранам СВО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Жога заявил о необходимости создания долгосрочных программ поддержки ветеранов СВО, которые будут сопровождать их на протяжении жизни, сообщил аппарат полпредства.
"Текущее количество ветеранов – это не более чем тренировка перед близкой перспективой, когда десятки тысяч участников СВО вернутся домой. Всем им необходимо будет оказать всю необходимую помощь в адаптации к мирной жизни. При этом поддержка не должна ограничиваться краткосрочными мерами. Необходимы долгосрочные программы, которые будут сопровождать ветеранов на протяжении всей их жизни, включая медицинские и культурно-образовательные проекты", - приводятся в сообщении слова Жоги
.
По его словам, необходимо обеспечить достаточный уровень социальной поддержки, внедрить программы социальной и медицинской реабилитации, чтобы ветераны возвращались в общество активными и деятельными ее членами. Помимо этого, меры поддержки должны включать помощь в трудоустройстве, переобучение и профессиональную ориентацию, добавил Жога.
Полпред отметил, что на территории УрФО реализуется свыше 80 региональных мер поддержки участников СВО. Помощь включает в себя выплаты при заключении контракта, а также по гибели военнослужащих и получению инвалидности, комплексную социальную поддержку семей военнослужащих, улучшение жилищных условий и получение земельных наделов, медицинскую помощь и другие. Среди лучших практик он отметил круглосуточные горячие линии, ведение баз пропавших без вести, активное сотрудничество с волонтерами и шефство над отдельными подразделениями.