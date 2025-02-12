https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html
"Лесть и мольба": в Британии раскрыли, какой сигнал Зеленский послал Трампу
"Лесть и мольба": в Британии раскрыли, какой сигнал Зеленский послал Трампу - РИА Новости, 12.02.2025
"Лесть и мольба": в Британии раскрыли, какой сигнал Зеленский послал Трампу
Политолог Марк Галеотти в публикации для журнала Spectator раскритиковал попытки Владимира Зеленского умаслить американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:33:00+03:00
2025-02-12T20:33:00+03:00
2025-02-12T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Политолог Марк Галеотти в публикации для журнала Spectator раскритиковал попытки Владимира Зеленского умаслить американского президента Дональда Трампа."Мы уже слышали предложение Владимира Зеленского предоставить США приоритетный доступ к недрам Украины в качестве инвестора. Теперь же в тщательно отрепетированном интервью Guardian он предложил тонко выверенную взвесь лести и мольбы в надежде, что даже прекращение огня будет сопровождаться должными гарантиями безопасности", — говорится в материале.По мнению автора статьи, существует риск, что Москва и Вашингтон могут прийти к договоренности в обход Киева, в связи с чем "украинцы отчаянно пытаются обеспечить себе место за столом" переговоров.Накануне Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ждет эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных металлов.На прошлой неделе Шольц раскритиковал требование Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, назвав его эгоистичным. Он заявил, что ресурсы следует использовать для финансирования всего, что понадобится после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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"Лесть и мольба": в Британии раскрыли, какой сигнал Зеленский послал Трампу
Spectator: Зеленский пытается умаслить Трампа доступом к ресурсам