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"Лесть и мольба": в Британии раскрыли, какой сигнал Зеленский послал Трампу - РИА Новости, 12.02.2025
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20:33 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html
"Лесть и мольба": в Британии раскрыли, какой сигнал Зеленский послал Трампу
"Лесть и мольба": в Британии раскрыли, какой сигнал Зеленский послал Трампу - РИА Новости, 12.02.2025
"Лесть и мольба": в Британии раскрыли, какой сигнал Зеленский послал Трампу
Политолог Марк Галеотти в публикации для журнала Spectator раскритиковал попытки Владимира Зеленского умаслить американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:33:00+03:00
2025-02-12T20:33:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
киев
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Политолог Марк Галеотти в публикации для журнала Spectator раскритиковал попытки Владимира Зеленского умаслить американского президента Дональда Трампа."Мы уже слышали предложение Владимира Зеленского предоставить США приоритетный доступ к недрам Украины в качестве инвестора. Теперь же в тщательно отрепетированном интервью Guardian он предложил тонко выверенную взвесь лести и мольбы в надежде, что даже прекращение огня будет сопровождаться должными гарантиями безопасности", — говорится в материале.По мнению автора статьи, существует риск, что Москва и Вашингтон могут прийти к договоренности в обход Киева, в связи с чем "украинцы отчаянно пытаются обеспечить себе место за столом" переговоров.Накануне Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ждет эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных металлов.На прошлой неделе Шольц раскритиковал требование Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, назвав его эгоистичным. Он заявил, что ресурсы следует использовать для финансирования всего, что понадобится после завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250212/obmen-1998919510.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, киев
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Киев
"Лесть и мольба": в Британии раскрыли, какой сигнал Зеленский послал Трампу

Spectator: Зеленский пытается умаслить Трампа доступом к ресурсам

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Политолог Марк Галеотти в публикации для журнала Spectator раскритиковал попытки Владимира Зеленского умаслить американского президента Дональда Трампа.
"Мы уже слышали предложение Владимира Зеленского предоставить США приоритетный доступ к недрам Украины в качестве инвестора. Теперь же в тщательно отрепетированном интервью Guardian он предложил тонко выверенную взвесь лести и мольбы в надежде, что даже прекращение огня будет сопровождаться должными гарантиями безопасности", — говорится в материале.
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По мнению автора статьи, существует риск, что Москва и Вашингтон могут прийти к договоренности в обход Киева, в связи с чем "украинцы отчаянно пытаются обеспечить себе место за столом" переговоров.
Накануне Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ждет эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных металлов.
На прошлой неделе Шольц раскритиковал требование Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь, назвав его эгоистичным. Он заявил, что ресурсы следует использовать для финансирования всего, что понадобится после завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковКиев
 
 
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