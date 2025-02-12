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Зеленский официально записал себя в террористы, заявил Коц - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 12.02.2025 (обновлено: 16:03 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998887136.html
Зеленский официально записал себя в террористы, заявил Коц
Зеленский официально записал себя в террористы, заявил Коц - РИА Новости, 12.02.2025
Зеленский официально записал себя в террористы, заявил Коц
Владимир Зеленский решил уподобиться главарям северокавказских бандформирований, совершавших нападения на российские города и выдвигавших Кремлю политические... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:00:00+03:00
2025-02-12T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
шамиль басаев
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский решил уподобиться главарям северокавказских бандформирований, совершавших нападения на российские города и выдвигавших Кремлю политические требования, считает военкор РИА Новости Андрей Коц."Иначе никак нельзя объяснить намерения, озвученные им в интервью изданию The Guardian – обменять захваченные ВСУ территории Курской области на украинские земли, занятые российскими войсками. Какие именно территории собрался менять Зеленский?" — поинтересовался он.На какие именно – украинский лидер пока сказать не может. Как не может и принять ответственность за резню, которую его солдаты учинили в населенных пунктах Русское Поречье и Николаево-Дарьино, добавил Коц."По сути, лидер, вроде как, суверенного государства, позиционирующего себя частью Европы, взял в заложники российских граждан на оккупированных территориях. И дал карт-бланш армии творить там любые изуверства. Тактика террора в чистом виде. Точно так же боевики Арби Бараева расстреливали заложников в Норд-Осте. Точно так же бандиты Шамиля Басаева держали детей в бесланской школе без воды и еды. И не забывали выдвигать руководству России заранее невыполнимые требования", — выразил мнение журналист.Желание Зеленского об обмене территориями невыполнимо, продолжил он, потому что Россия не отдает свои земли – это противоречит конституции, а значит априори невыполнимо. А ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – российские регионы, согласно действующему федеральному законодательству.
https://ria.ru/20250212/peskov-1998840894.html
https://ria.ru/20250212/vsu-1998758002.html
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в мире, владимир зеленский, шамиль басаев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Шамиль Басаев
Зеленский официально записал себя в террористы, заявил Коц

Военкор Коц спросил Зеленского о зверствах ВСУ над мирными в Курской области

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский решил уподобиться главарям северокавказских бандформирований, совершавших нападения на российские города и выдвигавших Кремлю политические требования, считает военкор РИА Новости Андрей Коц.
"Иначе никак нельзя объяснить намерения, озвученные им в интервью изданию The Guardian – обменять захваченные ВСУ территории Курской области на украинские земли, занятые российскими войсками. Какие именно территории собрался менять Зеленский?" — поинтересовался он.
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На какие именно – украинский лидер пока сказать не может. Как не может и принять ответственность за резню, которую его солдаты учинили в населенных пунктах Русское Поречье и Николаево-Дарьино, добавил Коц.
"По сути, лидер, вроде как, суверенного государства, позиционирующего себя частью Европы, взял в заложники российских граждан на оккупированных территориях. И дал карт-бланш армии творить там любые изуверства. Тактика террора в чистом виде. Точно так же боевики Арби Бараева расстреливали заложников в Норд-Осте. Точно так же бандиты Шамиля Басаева держали детей в бесланской школе без воды и еды. И не забывали выдвигать руководству России заранее невыполнимые требования", — выразил мнение журналист.
Желание Зеленского об обмене территориями невыполнимо, продолжил он, потому что Россия не отдает свои земли – это противоречит конституции, а значит априори невыполнимо. А ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – российские регионы, согласно действующему федеральному законодательству.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийШамиль Басаев
 
 
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