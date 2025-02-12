https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998887136.html

Зеленский официально записал себя в террористы, заявил Коц

Зеленский официально записал себя в террористы, заявил Коц - РИА Новости, 12.02.2025

Зеленский официально записал себя в террористы, заявил Коц

Владимир Зеленский решил уподобиться главарям северокавказских бандформирований, совершавших нападения на российские города и выдвигавших Кремлю политические... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:00:00+03:00

2025-02-12T16:00:00+03:00

2025-02-12T16:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

шамиль басаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский решил уподобиться главарям северокавказских бандформирований, совершавших нападения на российские города и выдвигавших Кремлю политические требования, считает военкор РИА Новости Андрей Коц."Иначе никак нельзя объяснить намерения, озвученные им в интервью изданию The Guardian – обменять захваченные ВСУ территории Курской области на украинские земли, занятые российскими войсками. Какие именно территории собрался менять Зеленский?" — поинтересовался он.На какие именно – украинский лидер пока сказать не может. Как не может и принять ответственность за резню, которую его солдаты учинили в населенных пунктах Русское Поречье и Николаево-Дарьино, добавил Коц."По сути, лидер, вроде как, суверенного государства, позиционирующего себя частью Европы, взял в заложники российских граждан на оккупированных территориях. И дал карт-бланш армии творить там любые изуверства. Тактика террора в чистом виде. Точно так же боевики Арби Бараева расстреливали заложников в Норд-Осте. Точно так же бандиты Шамиля Басаева держали детей в бесланской школе без воды и еды. И не забывали выдвигать руководству России заранее невыполнимые требования", — выразил мнение журналист.Желание Зеленского об обмене территориями невыполнимо, продолжил он, потому что Россия не отдает свои земли – это противоречит конституции, а значит априори невыполнимо. А ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области – российские регионы, согласно действующему федеральному законодательству.

https://ria.ru/20250212/peskov-1998840894.html

https://ria.ru/20250212/vsu-1998758002.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, шамиль басаев