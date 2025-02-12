Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о покушении на него - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 12.02.2025 (обновлено: 15:59 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998851365.html
Зеленский заявил о покушении на него
Зеленский заявил о покушении на него - РИА Новости, 12.02.2025
Зеленский заявил о покушении на него
Владимир Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение.Он утверждает, что некоторые люди хотели ликвидировать его. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:06:00+03:00
2025-02-12T15:59:00+03:00
в мире
владимир зеленский
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998364478_0:84:3067:1809_1920x0_80_0_0_836ae8056103c20d403b0c96ec971a13.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение.Он утверждает, что некоторые люди хотели ликвидировать его. "Были выстрелы, погибли некоторые люди в офисе президента", — сказал он, добавив, что это якобы произошло в начале конфликта. При этом Зеленский не отметил, кого именно застрелили. В прошлом году СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон называл среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения на Зеленского неонацистские группы и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим возможным инициатором Джонсон предлагает считать мэра Киева Виталия Кличко.
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998840170.html
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998796663.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998364478_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3e7d4f99c6ad313b98434e15e30e7637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, киев, украина
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина
Зеленский заявил о покушении на него

Зеленский заявил о погибших сотрудниках офиса президента и покушении на него

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение.

Он утверждает, что некоторые люди хотели ликвидировать его.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине
Вчера, 13:16
"Были выстрелы, погибли некоторые люди в офисе президента", — сказал он, добавив, что это якобы произошло в начале конфликта.

При этом Зеленский не отметил, кого именно застрелили.

В прошлом году СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон называл среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения на Зеленского неонацистские группы и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим возможным инициатором Джонсон предлагает считать мэра Киева Виталия Кличко.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В офисе Зеленского сделали заявление после удара ВС России по Киеву
Вчера, 11:01
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала