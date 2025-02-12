https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998851365.html

Зеленский заявил о покушении на него

Зеленский заявил о покушении на него - РИА Новости, 12.02.2025

Зеленский заявил о покушении на него

Владимир Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение.Он утверждает, что некоторые люди хотели ликвидировать его. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:06:00+03:00

2025-02-12T14:06:00+03:00

2025-02-12T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение.Он утверждает, что некоторые люди хотели ликвидировать его. "Были выстрелы, погибли некоторые люди в офисе президента", — сказал он, добавив, что это якобы произошло в начале конфликта. При этом Зеленский не отметил, кого именно застрелили. В прошлом году СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон называл среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения на Зеленского неонацистские группы и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим возможным инициатором Джонсон предлагает считать мэра Киева Виталия Кличко.

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998840170.html

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998796663.html

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в мире, владимир зеленский, киев, украина