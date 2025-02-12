Зеленский заявил о покушении на него
Зеленский заявил о погибших сотрудниках офиса президента и покушении на него
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение.
Он утверждает, что некоторые люди хотели ликвидировать его.
Он утверждает, что некоторые люди хотели ликвидировать его.
"Были выстрелы, погибли некоторые люди в офисе президента", — сказал он, добавив, что это якобы произошло в начале конфликта.
При этом Зеленский не отметил, кого именно застрелили.
В прошлом году СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.
В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон называл среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения на Зеленского неонацистские группы и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим возможным инициатором Джонсон предлагает считать мэра Киева Виталия Кличко.
При этом Зеленский не отметил, кого именно застрелили.
В прошлом году СБУ заявила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.
В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон называл среди потенциальных заказчиков предполагаемого покушения на Зеленского неонацистские группы и военных, лояльных бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, как отметил аналитик, уволенный командующий, скорее всего, имел связи в неонацистских организациях. Другим возможным инициатором Джонсон предлагает считать мэра Киева Виталия Кличко.