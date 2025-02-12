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Рогов назвал планы по привлечению 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу
Рогов назвал планы по привлечению 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу - РИА Новости, 12.02.2025
Рогов назвал планы по привлечению 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:18:00+03:00
2025-02-12T10:18:00+03:00
2025-02-12T10:18:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал планы Владимира Зеленского по привлечению 18-летних в ряды ВСУ жертвоприношением Западу ради гарантий удержания власти в своих руках. Ранее Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%. "По сути это жертвоприношение Западу, которое Зеленский готов совершить для того, чтобы удержаться у власти. Зеленский решил мобилизовать молодежь хитрым - гибридным путем", - сказал Рогов РИА Новости. Он считает, что если Зеленский получит гарантии пребывания у власти от Запада, то мобилизация 18-летних может стать всеобщей и обязательной. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной 2024 года он подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
https://ria.ru/20241216/nato-1989534744.html
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Рогов назвал планы по привлечению 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу
Рогов: Зеленский совершит жертвоприношение Западу, привлекая 18-летних в ВСУ