https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998788750.html

Рогов назвал планы по привлечению 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу

Рогов назвал планы по привлечению 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу - РИА Новости, 12.02.2025

Рогов назвал планы по привлечению 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:18:00+03:00

2025-02-12T10:18:00+03:00

2025-02-12T10:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

владимир рогов

джейк салливан

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811163_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_51c791f6a88064cb02a3f5458a3b7442.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал планы Владимира Зеленского по привлечению 18-летних в ряды ВСУ жертвоприношением Западу ради гарантий удержания власти в своих руках. Ранее Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%. "По сути это жертвоприношение Западу, которое Зеленский готов совершить для того, чтобы удержаться у власти. Зеленский решил мобилизовать молодежь хитрым - гибридным путем", - сказал Рогов РИА Новости. Он считает, что если Зеленский получит гарантии пребывания у власти от Запада, то мобилизация 18-летних может стать всеобщей и обязательной. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной 2024 года он подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.

https://ria.ru/20241216/nato-1989534744.html

https://ria.ru/20250212/zaharova-1998781984.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир рогов, джейк салливан, вооруженные силы украины